Se burlan de Carmen Salinas por confundir el VIH con VHS y ella se defiende con clase de sexo

La primera actriz se defendió de las críticas que recibió

Tras ser criticada por pedir ayuda para las personas enfermas con VHS cuando quería decir VIH, la actriz Carmen Salinas respondió a los comentarios con una grabación.

La famosa compartió su reacción a través de un video en Twitter, dirigiéndose a todos los “intelectuales” que la estuvieron corrigiendo.

“A ver, ahí va este recadito para todos los intelectuales, ¡ay cómo me están corrigiendo! ¡Estoy hasta asustada, hijo! Y yo a mí misma me digo: ‘¿de veras no sabré lo que saben esto?’. Estoy hasta asustada”, dijo la celebridad.

“Porque qué creen: que hay dos tipos de virus de herpes simple VHS. El VHS 1 se transmite por vía labial, por contacto de boca a boca, y causa herpes labial. Y el VHS 2 se transmite por vía sexual, y causa herpes genital”.