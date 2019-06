‘Si no hablo, me muero’: Frida Sofía al borde del llanto le responde a Alejandra Guzmán

Frida Sofía habla después de que la rockera le dedicara "Llama por favor" en un concierto

Frida Sofía concendió una nueva entrevista en donde le responde a su famosa madre Alejandra Guzmán después de que se volviera viral un video en donde esta última le dedicara la canción “Llama por favor” en uno de sus conciertos.

“Desde que crecí, simplemente… no estuvo. Una vida de rockstar: sex, drugs, rock and roll”, dijo en entrevista para “Suelta la sopa”.

La reportera del programa de espectáculos de Telemundo le mostró la entrevista donde la también intérprete de “Reina de Corazones” dice que “la ropa sucia se lava en casa”.

“¿En cuál casa? Nunca ha visitado aquí, nunca ha visto mi casa. No me hablas y hay maneras de hablar”, respondió Frida.

Ante la insistencia de la reportera en que le marcara a su mamá para arreglar la situación la influencer de Instagram dijo: “Ahorita no quiero hablar con ella. Sabe donde vivo, es mi mamá, es Alejandra Guzman. Si quiere venir a verme, sabe que puede muy bien”.

Después de ver el video de la cantante en un concierto cuando le dedicó “Llamar por favor”, Frida dijo que por poco y le habla pero terminó por desistir. Durante su respuesta se le quiebra un poco la voz a la también nieta de Silvia Pinal que por poco rompe en llanto.

“Después me acordé de que es capaz ella”, dijo a la reportera que le dijo que con ella no porque es su hija. “¿Conmigo no? ¿Y qué ha hecho con mi ex novio? Me duele, me duele, como el cul**. No mamá, yo no me voy a sentar aquí y llorarle a mi público porque se hace más fácil cuando la gente te canta tu canción. Yo no estoy actuando, yo no estoy tratando de jalarme de nadie”.

“Hablemos, pero de frente de todos porque ya estoy hasta hartita de los trapitos en casa porque no son trapitos, son trapitos … que me matan. Si no hablo, me muero”, concluyó la entrevista.