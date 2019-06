Gabriela Sabatini es galardonada por la Federación Internacional de Tenis

La mejor tenista argentina de la historia se retiró en 1996, pero su carrera es considerada realmente inspiradora

PARÍS, Francia – La argentina Gabriela Sabatini recibe este martes en París el premio Philippe Chatrier, máximo galardón de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), que la reconoce como “modelo de inspiración y gran campeona”.

La ITF, que le entregará el premio en la tradicional Cena de Campeones que se celebra al margen de Roland Garros, alabó en un comunicado su contribución al “deporte y el numeroso tiempo invertido en promocionar el tenis y ayudar a niños de todo el mundo” en su trabajo con organizaciones internacionales.

Sabatini se retiró en 1996 tras obtener 27 títulos individuales y 12 de dobles, y entró en el 2006 en el “Salón de la Fama” del tenis, y presume de una gran carrera con triunfos en el Abierto de EE.UU. (1990), la final de Wimbledon (1991) o los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), cuando ganó la medalla de plata.

“La Junta de Directores de la ITF está orgullosa de premiar con su máximo reconocimiento a Gabriela, una gran campeona y un modelo de inspiración que ha dado tanto al deporte gracias a sus contribuciones a múltiples organizaciones en beneficio de la juventud y de aspirantes a tenistas de todo el mundo”, destacó el presidente de la ITF, David Haggerty.

En declaraciones a los medios, la argentina dijo este martes que estaba agradecida al tenis por todo lo que le había dado, tanto dentro como fuera de la pista.

“Ahora me gusta viajar mucho más y descubrir lo que no podía cuando jugaba. Siempre estaré cerca del tenis, me gusta ver tenis y veo todo lo que puedo. Me gusta analizar los partidos. Si puedo darle un consejo a alguien, por supuesto estaré ahí”, explicó.

En cuanto a la ausencia de jugadoras argentinas en esta edición de Roland Garros, frente a los 18 argentinos que han competido en el masculino, consideró que puede deberse a la ausencia de “suficientes referentes para tenistas argentinas”.

Sabatini rememoró también su primer recuerdo en el torneo francés, cuando ganó en la categoría junior con 14 años, un momento muy importante que recuerda con especial positivismo.

🏅🎾🇦🇷 | La tenista argentina Gabriela Sabatini –@sabatinigabyok– recibió el premio #PhilippeChatrier 📌Se trata del reconocimiento más importante que otorga la #ITF en medio del #RolandGarros, torneo que se celebra por estos días en París. pic.twitter.com/76t1VRCtYM — Conclusión (@ConclusionRos) June 5, 2019