Se acerca la fiesta del verano: adónde ir en la Bahía

Sábado 8 de junio

La Feria en San Mateo

El Condado de San Mateo presenta su feria llena de tradición. Serán ocho días de competiciones y carreras, música, comida, juegos, zonas para niños, arte y mucho más. D 8 al 16 de junio, en 2495 S. Delaware St, San Mateo. Boletos y agenda en www.sanmateocountyfair.com

Domingo 9 de junio

Temescal Street Fair

Goza con familia y amigos una tarde en la comunidad de Temescal en Oakland, un día lleno de música, comida de restaurantes del área y de vendedores ambulantes y artesanos. Habrá espectáculo de circo por el Kinetic Arts Center, tres escenarios con música en vivo y mucha más diversión para todos. De 12 pm a 6 pm sobre la Avenida Telegraph, entre las calles 41 y 51. www.temescaldistrict.org

Miércoles 12 de junio

Miércoles de rumba

¿A quién no le gusta irse de fiesta a mediados de semana? Disfruta del evento semanal este verano RUMBA Latino todos los miércoles, en la ciudad de Berkeley. Cada semana habrá rotación de DJs tocando lo mejor de la música tropical y salsa. La rumba será cada miércoles hasta el 31 de julio, 9 pm, en The Five + Dime, 2284 Shattuck Ave. www.jaffeevents.com

Jueves 13 de junio

Draco Rosa

El cantautor puertorriqueño, multiganador del Grammy y Latin Grammy, Draco Rosa, regresa a la ciudad de San Francisco en su gira por Estados Unidos. Se presentará en The Independent en 628 Divisadero St. A las 8 pm. www.theindependentsf.com

JLo

La cantante y bailarina Jennifer López llega a la ciudad de San José en su gira de verano ‘It’s My Party’. Jennifer traerá su música pop y baile al escenario, a las 8 pm en the SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.jenniferlopez.com

Sábado 15 de junio

Enanitos Verdes y Hombres G

Disfruta de una noche de rock en español con dos bandas clásicas del género, Enanitos Verdes y Hombres G. Las dos bandas se presentarán juntas en la ciudad de San José en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.sapcenter.com

Viernes 21 de junio

Jaripeo sin fronteras

Pepe Aguilar presenta ‘Jaripeo sin fronteras 2019’ en la ciudad de Oakland. Junto con Pepe se presentarán sus hijos Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, su hermano Antonio Aguilar, Banda Azul Tequila, y Mariachi Zacatecano. También habrá floreo de soga, jinetes de caballo y toros. Será un evento para toda la familia. 8 pm en el Oracle Arena, 7000 Coliseum Way. www.pepeaguilar.com

Sábado 13 de julio

Paquita la del Barrio y Leo Dan

Dos de las leyendas de la música en español, Paquita la del Barrio y Leo Dan, compartirán el escenario en la ciudad de Oakland. Los dos cantantes se presentarán a las 8 pm en el Paramount Theater of the Arts, 2025 Broadway St. www.paramounttheatre.com