Amistad entre angelinos de la tercera edad

Programa Togetherness aleja la soledad de los pacientes de CareMore Health mediante las llamadas de voluntarios

Andrea Ponce de Rodríguez, de 72 años de edad, llegó este viernes a un evento para personas de la tercera edad en la ciudad de Cerritos emocionada y lista para socializar con sus nuevas amigas.

Entre comida, risas, fotos y platicas cerca de 60 personas, casi todos de edad longeva, intercambiaron tarjetas de presentación donde aparecía su nombre y número de teléfono.

“Es para que nos podamos llamar para platicar”, explicó Ponce de Rodríguez con una actitud muy positiva.

Esto forma parte del segundo evento anual organizado por CareMore Health —un plan de salud y un sistema de entrega de atención para pacientes de Medicare y Medicaid— con el objetivo de celebrar las amistades hechas a través del programa “Togetherness” (Unión).

Ponce de Rodríguez dijo que los miembros de CareMore se encargaron de recogerla en su hogar de Lincoln Heights.

“Esto es muy bueno, la convivencia ayuda mucho porque a veces hace falta”, dijo la señora de origen mexicano.

“Yo vivo sola y a veces me voy a misa o me voy a caminar… En la casa me gusta tejer y ver la tele. Yo siempre fui ama de casa. Mi esposo falleció hace 10 años y yo no sé hablar inglés, ni manejar. Nunca trabajé [afuera de la casa]”.

Contó que está saliendo de un episodio de depresión que sufrió hace poco después que su hija fuera diagnosticada con un problema de salud.

“Me dolía la cabeza, tenía ganas de gritar, de correr, de llorar. Vino mi hijo y me llevó al hospital… El doctor me dijo que me dio una crisis y me dijeron que era por la presión que yo sentía por mi hija”, contó Ponce de Rodríguez. “Y como me dice el psicólogo, yo me andaba aguantando eso y algún día tenía que explotar”.

Poco a poco su salud también fue mejorando después que pudo pasar un tiempo cuidando a su hija.

Amistades por teléfono

El programa Togetherness no solo es un evento social anual, si no también es una oportunidad para conocer a los voluntarios que cada semana se encargan de llamar por teléfono a las personas de la tercera edad.

Los “Phone Pals”, o amigos por teléfono, son empleados de CareMore quienes reciben la oportunidad de realizar trabajo voluntario para compartir un poco de tiempo con adultos mayores.

La señora Juana Franco, de 80 años de edad, contó que cuando le ofrecieron la oportunidad de conocer amigos por teléfono tuvo dudas al principio, pero luego aceptó.

“Primero les tenía un poco de miedo porque ya ve que luego hablan y uno no sabe si van a estafarlo”, indicó la mujer, que llegó acompañada de su nieta Valerie Silva, de 29 años, quien es su cuidadora personal.

No obstante, al poco tiempo comenzó a tener más confianza con sus amigos —dos empleados y voluntarios de CareMore— quienes le llaman para saludarla.

“Ya llevo tres años así, me llaman o a veces yo les hablo”, dijo Franco quien tiene 10 hijos y 27 nietos.

El programa está diseñado para luchar contra la soledad de las personas mayores como una condición tratable centrándose en la salud psicológica, social y física de los pacientes.

Contra la soledad

“A medida que los estudios revelan que la soledad de personas mayores puede aumentar el riesgo de mortalidad de una persona, más que la contaminación del aire, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol, es muy importante participar en este tipo de eventos para crear soluciones”, dijo Sachin H. Jain, M.D., presidente de CareMore.

“Estamos entusiasmados con los resultados de nuestro programa Togetherness y sabemos que nuestro modelo es el modelo de cómo otros en la industria pueden ayudar a mejorar las vidas de los adultos mayores de nuestra nación”.

En sus dos años de vida, Togetherness ha demostrado tener tanta popularidad que la participación en los programas de ejercicios aumentó en un 56.6%.

También el uso de la sala de emergencias (ER) entre los participantes disminuyó un 3.3% y las admisiones al hospital por cada 1,000 miembros entre los participantes del programa son 20.8% más bajas.

Maribel Bonilla, una de las voluntarias y a quien inglés se le conoce como “connector”, dijo que una vez que las personas autorizan recibir llamadas ellos comienzan su relación de amigos por teléfono.

“Es una llamada amistosa por semana donde les ayudamos a luchar contra la soledad y la depresión… Estar solos es duro para ellos y aunque vivan con alguien a veces se quedan solos todo el día”, explicó.

“Cuando ya hay confianza ellos esperan la comunicación porque saben que los vamos a llamar y los vamos a escuchar”.

Otra de las voluntarias, Mary Novelo de 26 años, dijo que con el programa no solo se ayuda a las personas mayores si no también a ella misma, a saber apreciar el valor por las personas de la tercera edad.

“Es bueno conocernos por teléfono. Hablamos de cosas como la cocina, comida y siento que es como hablar con mi abuelita”, agregó.

El programa está dedicado a todas las personas que tengan el servicio CareMore Health. Usualmente los pacientes son referidos por sus doctores primarios; no obstante ellos mismos pueden pedir información para participar..