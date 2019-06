Maripily Rivera revela la razón por la que pensó en suicidarse y las infidelidades de su ex

La modelo y empresaria puertorriqueña abrió su corazón en una entrevista para el programa “Un nuevo día” de Telemundo

Maripily Rivera confesó que pensó suicidarse cuando su hijo, Joe Joe, tomó la decisión de irse a vivir con su padre, Joey García a Puerto Rico.

En una entrevista para el programa “Un nuevo día” de Telemundo, Rivera confesó que en ese momento pensó que se le cayó el mundo.

“En ese momento yo sentía que me estaba destruyendo por dentro como mamá”, dijo la modelo.

“Pensé hasta quitarme la vida”, agregó con voz quebrada.

Rivera, de 41 años, expresó que siempre dio lo mejor de ella como madre porque quería que su hijo sintiera todo el amor del mundo.

Reveló que en su niñez fue maltratada por una esposa de su padre.

“Se me ponen los ojos aguados. Llega un momento en que los niños crecen y no importa la súper madre que hayas sido, le hace falta el lado paternal. Él me dice: ‘mamá tú has sido buena madre, pero me hace falta mi papá’. Entonces, cuando tu hijo te dice eso, tú no puedes decirle que no”, indicó la empresaria.

Además, añadió que le gustaría que su hijo estuviera con ella, pero no quiere ser “egoísta”.

Sobre su vida sentimental, Maripily indicó que se enteró que José Berdecia, con quien tuvo una relación sentimental por cuatro meses, le era infiel.

“Me enteré de que me era infiel, porque me enviaron vídeos de él bailando con otras mujeres y pagándole bebidas alcohólicas”, indicó.

Rivera, explicó que después de la ruptura con Berdecia se enteró que él hacía “threesome” con personas que eran sus amigas y compartían alrededor de ellos.

“Esta que está aquí, no se presta para eso. Ni acepta ningún tipo de relación así”, dijo la modelo con voz firme.

“Con lo que sí me he quedado es con decepción”, sostuvo.

Mira aquí la entrevista completa