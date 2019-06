Selena Gomez además de borrar a Justin Bieber de Instagram, eliminó la ‘app’ de su teléfono

La famosa explica las razones de no tener Instagram en su teléfono

Selena Gomez dio de que hablar esta semana cuando borró una foto vieja de Justin Bieber que mantenía en su perfil de Instagram. La eliminación de la imagen publicada en 2018 se ha visto como una señal que la intérprete de “Taki Taki” ya está en una nueva fase de su vida y viendo hacia el futuro.

Durante una entrevista en el programa matutino “Live with Kelly and Ryan”, Gomez también reveló que borró la aplicación de la red social de su teléfono porque le daba depresión.

“Creo que para la gente joven, incluyéndome, se está convirtiendo en enfermizo tomar tanto tiempo pensando en todos estos comentarios [negativos]“, dijo la cantante. “Me deprimía, me hacía sentir mal y me hacía ver mi cuerpo diferente“.

Selena en algún momento fue la celebridad con más seguidores en Instagram y sigue activa en la red social con más de 152 millones de seguidores. Gomez también explicó como le hace para seguir subiendo contenido.

“Tengo [la aplicación] en el teléfono de alguien más y cuando siento que quiero compartir algo con mis fans, lo hago ahí”, explicó.