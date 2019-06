¿Quién se opone a las licencias para indocumentados en Nueva York?

La propuesta pasó la Asamblea, ahora falta que se apruebe en el Senado estatal

La comunidad indocumentada en Nueva York está a un paso de poder obtener su licencia de manejo, pero existe un grupo que pudiera echarles todo a perder.

El pasado miércoles por la tarde, el proyecto de ley que busca otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados fue aprobado por la mayoría de los legisladores en la Asamblea.

La iniciativa fue aprobada por este cuerpo legislativo gracias a la mayoría del partido Demócrata que la integra: 86 a favor, 47 en contra.

La aprobación del proyecto local permitiría al menos 265,000 personas aplicar para una licencia de manejo, pero aún falta que la propuesta sea votada en el Senado estatal.

¿Quién está a favor?

Organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes y políticos Demócratas apoyan la iniciativa.

También, el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, dijo hace tiempo que él firmaría la propuesta para convertirla en ley si la iniciativa llega a su escritorio.

Aquellos que se encuentran a favor argumentan que el repartir licencias a inmigrantes indocumentados mejora la seguridad vial del estado y promueve una economía sana, $57 millones en ganancias anuales para el estado, según estudios.

Las tarjetas también permitirían a conductores sin seguro social comprar seguros de autos más baratos.

¿Quién se opone?

Según el diario New York Post, los Republicanos, servidores públicos estatales y la policía argumentan que las licencias otorgaron privilegios a inmigrantes que no les corresponden, como votar en elecciones, lo cual no está comprobado.

También, ellos alegan que la iniciativa promueve el robo de identidad.

Por otra parte, una encuesta del Siena College encontró que sólo 41% de votantes en Nueva York aprueban la legislación, mientras que 53% se opone.

De convertirse en ley, Nueva York sería el estado número 13, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico, en permitir que inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. De acuerdo a reportes recientes, estados que han puesto en marcha este tipo de ley han reducido aproximadamente un 10% los accidentes automovilísticos.

Así como otros estados, las licencias no servirán como identificaciones y sólo permitirán a conductores identificarse con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) en ese estado.

La sesión legislativa continuará hasta el 19 de junio.

