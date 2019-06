¿En qué se diferencian los alimentos Light de los Diet?

Hemos siempre de estar atentos a las tablas nutricionales para no llevar sorpresas indeseadas

Se ha vuelto común encontrar alimentos o bebidas que afirmen ser dietéticas o ligeras. Y es común creer que no hay diferencia alguna entre lo diet y lo light, pero esto es erróneo. A continuación describimos uno y otro para que así comprendamos sus principales diferencias.

Alimentos diet



Los alimentos diet son todos los consumibles que han sido modificados en su composición para las personas que no pueden o no deben consumir un componente en particular. Es decir, se añaden, sustraen o modifican ciertos componentes a estos alimentos.

Entre estos alimentos están los que no tienen gluten (para celiacos), los carentes de azúcar (diabéticos), los que tienen grasas rebajadas para quienes tienen colesterol alto, los alimentos bajos en sodio para los hipertensos, etc.

Alimentos light

Mientras que los alimentos light incluyen los productos cuyo contenido calórico ha sido reducido al menos en un 30% en comparación con los alimentos regulares.

La mayonesa light tiene al menos un 30% menos calorías que la mayonesa normal, pero todavía así es un alimento muy pesado en calorías, por lo que su consumo siempre ha de ser medido.

Es importante leer las tablas de contenido nutricional que frecuentemente hallamos en el reverso de los empaques, porque muchos alimentos que se promocionan como light y resultan tener un aporte calórico muy similar al de la versión regular.

Ejemplo de esto es la llamada “azúcar light”. Ella contiene un 97,7% de azúcar y un 0,3% de edulcorantes no calóricos. Estos edulcorantes endulzan más que el azúcar, por lo que una cucharadita es más que suficiente.

Sin embargo, la diferencia no es lo suficientemente significativa para considerar que la inclusión de la azúcar light permita un cambio sustancial en el organismo.

Entendiendo las diferencias, y revisando los componentes de los productos que consumimos, podemos elegir con mayor propiedad cualquier alimento, y así incluir en nuestra dieta elementos que no afecten nuestra salud.