¿Kuno Becker es la pareja gay de Daniel Bisogno?

El actor responde a rumores de ser la pareja oficial del conductor de "Ventaneando"

Hace algunos días corrió el rumor de que Daniel Bisogno sostenía una relación amorosa con otro hombre y que su actual pareja sería el actor Kuno Becker. En su paso por los Premios Ariel en México, la prensa abordó el tema con el actor y director de cine.

“Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno”, dijo el actor entre risas a los micrófonos del programa “Sale el Sol”.

Becker además habló de Raquel Bigorra, quien Bisogno acusa de vender información de su vida privada a revistas.

“Me enseñaron un video de la señora que dijo que Daniel, que lo conozco personalmente y es una buena persona le guste a quien le guste y al que le parezca me vale madres… Me enseñan el video y digo, ‘pues yo no soy gay pero si todas las mujeres fueran como ella, en una de esas lo pensaría”, expresó.

De acuerdo al reportaje del matutino de Imagen TV, Kuno no tema a las críticas por dar este tipo de declaraciones públicamente.

“Lo que me molesta es la deslealtad, la traición, lo que me molesta es la gente que se mete en la vida de los demás. No soy gay, pero si todas fueran como ella, en una de esas lo pensaba”, concluyó el tema.