La teoría de “conspiración” de Trump sobre Obama y Joe Biden

El mandatario cuestiona la falta de respaldo público del expresidente al demócrata

El presidente Donald Trump acusó al exvicepresidente Joe Biden de mentir sobre su falta de un respaldo para la elección del 2020 del expresidente Barack Obama.

“Cómo no logra que el presidente Obama lo respalde, tiene que haber alguna razón por la que no lo respalde”, dijo Trump en una entrevista a The Hill. “Era el vicepresidente. Parece que se han llevado bien. Y cómo el presidente Obama no lo respalda, debe haber un gran secreto”.

El mandatario afirma que Biden se ha encargado de difuminar esa mentira.

“Luego se va y miente y dice: ‘Le pedí al presidente que no me respaldara'”, indicó el republicano.

El presidente Trump afirmó que Biden mintió sobre la petición, porque está “está avergonzado por el hecho de que Obama no lo respalda”.

Se burló incluso de que Biden dijera: “Le pedí al presidente Obama que no me respalde”.

El presidente Trump cuestionó: “Entonces podría ser que el presidente Obama sepa algo, pero algo está pasando en su cerebro”.

Al mandatario cree que Biden ha cambiado desde que dejó la vicepresidencia y quizá el propio expresidente Obama lo ha notado.

“Francamente, se ve diferente, suena diferente, y él piensa diferente”, señaló.