Joss Favela será un juez ‘real’ en ‘Reina de la Canción’ por Univision

El cantante estará presente en las audiciones de Los Ángeles el sábado 29 de junio

Joss Favela es uno de los jueces que estará en la nueva competencia musical de Univision, “Reina de la Canción“. Las concursantes que participarán representarán todos los géneros musicales e irán más allá del canto ya que busca empoderar a las mujeres con las historias de cade una de las chicas.

Actualmente se está haciendo el casting por diversas ciudades de Estados Unidos y pudimos conversar con Favela sobre este gran proyecto que promete encontrar a la próxima gran estrella de la música.

¿Como serás como juez?

Joss Favela: Soy medio real en ese sentido porque me tomo muy en serio ese papel, no de juez, más como alguien que está para apoyar y direccionar de la mejor manera. No me considero un juez pero me puedo considerar que soy real y voy a decir lo que pienso porque decirle a alguien que lo hace bien, cuando no lo está haciendo bien no lo ayuda a crecer.

¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a una cantante que aspira a tener un lugar en la música?

JF: Yo le diría que los sueños se cumplen. Creo que con trabajo, dedicación, esfuerzo…es una suma de factores pero creo que si es realmente lo que quieres hay un tiempo para ti. Que se animen porque creo que es una oportunidad muy importante. Viendo lo que he visto y como se está formando un equipo detrás … que está buscando llevar el talento de estas chavas a otro nivel y exponer su talento en muchos hogares y mucha gente.

¿Quienes fueron o son tus ídolos en la música?

JF: Primero, José Alfredo Jimenez, creo que me representa como mexicano, sus letras y sus canciones. Joan Sebastian, también, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, ellos son mis ídolos.

¿Qué es lo que más te emociona de formar parte de este nuevo proyecto de Univision?

JF: Lo que más me emociona es la oportunidad que me están dando, yo me siento bendecido. Hay que ser agradecidos con la vida con las cosas bonitas que nos pasan y esta es una de las cosas de las que siempre me voy a acordar como algo muy bonito. Estoy muy feliz de estar aquí y verme ahí me causa muchas emociones porque yo estuve en un reality show cuando era niño.

Joss Favela estará presente en las audiciones de “Reina de la Canción” en Los Ángeles el sábado 29 de junio y antes de despedirse le dedicó unas palabras a las chicas que sueñan con un lugar en el reality show.

“Canten lo que ustedes sientan en su corazón. Vívanlo, gonzenlo, disfrútenlo, no va a pasar nada. Ustedes ya saben lo que hacen y ahora es solo hacerlo en frente de [los productores] y si Dios quiere nos vemos en Miami”, concluyó Favela.