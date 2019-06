Madre de Edith González está devastada y dice: “me voy a ir contigo hijita”

Doña Ofelia Fuentes se encuentra muy triste por la muerte de la actriz

A unas semanas del lamentable fallecimiento de Edith González, sin duda alguna la actriz ha dejado un hueco irreparable en el medio artístico, además de un gran legado de producciones televisivas. Pero quienes están devastados por su repentina muerte, es su familia, especialmente su madre, doña Ofelia Fuentes quien acompañó a la actriz durante toda su vida

“Me voy a ir contigo, hijita“, expresó la madre de la actriz.

Y es que, el dolor de perder a un hijo puede ser la peor experiencia que le puede tocar a una madre. Doña Ofelia Fuentes lo está viviendo en carne propia, a pesar de que era consciente de la enfermedad que padecía su hija.

Fue durante el sepelio de la actriz que Lorena Velázquez, amiga cercana de la familia, se conmovió por las palabras de despedida de doña Ofelia, pues prácticamente dio a entender que prefería dejar de vivir para estar al lado de su hija, tal y como lo hizo en vida.

“Dijo: ‘quiero verla por última vez’ levantaron el féretro y dijo: ‘me voy a ir contigo, hijita’“, reveló Lorena al programa “Venga la Alegría”, de TV Azteca México.

“Tengo que estar cerca de ella porque está muy frágil, está muy triste“, confesó la también actriz.

Por su parte, Lorena lamentó la repentina y pronta partida de la “Aventurera”, pues aseguró que después de su dura batalla contra el cáncer, se encontraba en una etapa completamente plena de su vida, junto al que fuera el amor de su vida, Lorenzo Lazo.

“Se nos fue cuando su vida era completa, cuando tenía un gran matrimonio, un hombre como Lorenzo y una hija tan divina como Constanza“, expresó Velázquez.

Sin embargo, pocos sabían del delicado estado de salud en el que se encontró Edith en los últimos días de su vida, por lo que para Lorena fue una sorpresa enterarse de la terrible noticia de su muerte.

“Le hablé a Edith al celular y me contestó Constanza y me dijo: ‘¡Tía Lole!’, le dije: ‘Ay, mi vida, pásame a tu mamá’ porque la quiero saludar y me dijo: ‘Está ocupada, pero…’ y oí que Edith, con su voz dijo: ‘Dile que luego le hablo’. Y dije: ‘Ay, luego me habla’, y ya no me habló”, reveló la actriz.

Hay que recordar que fue el 13 de junio cuando se informó el fallecimiento de la actriz Edith González tras perder la batalla contra el cáncer de ovario que padecía desde 2016. A través de un comunicado entregado por su familia a los medios de comunicación, dieron a conocer que la salud de la actriz se fue desgastando poco a poco.

A Edith González le sobreviven su viudo Lorenzo Lazo, su hija Constanza de 14 años, su madre y su hermano.