Renato Ibarra revela que su salida de Ecuador en la Copa América fue decisión del ‘Bolillo’ Gómez

En el Club América respaldarán al volante de la tricolor luego de su salida abrupta del equipo que quedó eliminado en primera fase del torneo de la Conmebol

CDMX, México – Miguel Herrera y Santiago Baños, DT y presidente deportivo del Club América de México, respectivamente, dijeron desconocer las razones por las cuales Renato Ibarra fue separado de la selección de Ecuador en plena Copa América, pero aseguraron que Ibarra no es un jugador conflictivo.

“Es un tema en el que preferimos no meternos. Nosotros tenemos el audio del doctor donde decía que Renato sí estaba lastimado, no sé las razones por las cuál fue apartado o si fue otra razón. Nosotros lo estamos esperando para que se integre después de sus vacaciones y listo.

“No hay ningún problema, cuando llegue platicaremos con él. Renato no es un jugador problemático, nunca lo ha sido. Sus razones tendrá, al igual que el técnico y, eso lo tendrán que resolver entre ellos”, dijo Santiago Baños.

Por otro lado, Herrera dijo que tras su periodo vacacional, Ibarra se deberá reportar con el equipo para completa la última fase de la pretemporada.

“Tenemos el reporte médico y sólo tenía un golpe fuerte, pero nada más. Le dimos diez días de vacaciones y después se reincorporará con nosotros en Nueva York.

Por su parte el seleccionador de Ecuador, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, dijo en rueda de prensa que “no salió nada” en los estudios médicos que le realizaron a Ibarra.

“Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá”, sostuvo Gómez.

