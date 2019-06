Thalía y su pancita de embarazo conquistaron Instagram

View this post on Instagram

Hace 8 años de esta foto. A días de tener a mi bebé Matthew Alejandro, mi querido amigo @omarcruzphoto, sin preguntar, se lanzó a mi casa a sacarme de la tristeza de haber perdido a mi madre unas semanas antes y se inventó esta sesión de fotos para animarme un poco. Veo esta foto y veo a la alegría de mi vida, mi pequeña Sabrina Sakaë que con su sonrisa y personalidad me dio la fiereza para seguir adelante. Y también veo mi cara… casi no tengo ojos de tanto llanto.😞 Gracias Omar, que en momentos así es cuando se conocen a las personas buenas. 🙌🏼🙏🏼💖 #friends #amigos #support #strength #love #family