Noelia explota su sensualidad con blusa transparente y leggings que marcan toda su figura

La cantante es todo un derroche de erotismo

Noelia sigue derrochando erotismo en su cuenta de Instagram con sus atrevidos videos y fotos. La cantante de “Candela” no pierde oportunidad de presumir su sensualidad ante su más de millón de seguidores.

“Llegando de escala en Texas pero con tiempo para este video con otra de mis canciones”, escribió la famosa en la red social.

En el video se le ve bailando con una blusa transparente y unos leggings coloridos. Los movimientos pecaminosos de Noelia hacen volar la imaginación y los fans que la siguen lo agradecen.

“Sí, eres leona pero verte mover es igual de majestuoso que ver a una pantera”, su fan angelinodan escribió. “Tus canciones y bailes me hacen el día”, el usuario victortorres228 añadió. “Eres un bombón. Me gustas muchos, eres preciosa. Me encantas”, el usuario visen_fealfimia comentó.

Noelia no tiene pudor alguno y se deja ver en momentos muy comprometedores.

La famosa cantante tiene un sitio web en donde comparte contenido más atrevido.