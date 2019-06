Segundo día del primer debate demócrata: estos son los candidatos que se enfrentan

Bernie Sanders, Kamala Harris, Joe Biden, Pete Buttigieg, Michael Bennet, Marianne Williamson, Eric Swalwell, Kirsten Gillibrand, Andrew Yang y John Hickenlooper en el segundo día del primer debate demócrata en Miami

Este jueves arranca la segunda ronda del primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca que comenzó ayer con la participación de diez candidatos de este partido. Hoy, 27 de junio, se enfrentarán los dos candidatos que lideran las encuestas, el senador Bernie Sanders y el exvicepresidente Joe Biden, entre otros aspirantes.

Dos jornadas que suponen el pistoletazo de salida a una larga carrera a la presidencia de EEUU que concluirá con las elecciones el 3 de noviembre de 2020.

Telemundo transmite en español y en exclusiva esta segunda ronda del primer debate entre los candidatos demócratas hoy a las 8:55 pm ET / 7:55 pm CT / 5:55 pm PT desde Miami, Florida, en asociación con NBC News y MSNBC.

Ante el elevado número de aspirantes, con 24 candidatos confirmados, se han organizado dos debates con los 20 con mejores resultados en los sondeos de intención de voto, entre otros requisitos.

Este 27 de junio es el turno del senador Bernie Sanders; la senadora Kamala Harris; el vicepresidente Joe Biden; el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg; el senador Michael Bennet; la escritora Marianne Williamson; el congresista Eric Swalwell, la senadora Kirsten Gillibrand; el empresario Andrew Yang; y el gobernador de Colorado, John Hickenlooper.

Biden y Sanders

Antes de anunciará oficialmente su campaña presidencial para 2020, Biden ya ocupaba el primer puesto entre los votantes latinos, según encuestas divulgadas en abril. Pero, aunque inició la contienda con el viento a su favor en los sondeos, Biden, conocido en algunos círculos hispanos como “tío Joe”, afrontará una férrea competencia de su más cercano rival para la nominación presidencial demócrata, Bernie Sanders, y otras figuras del partido.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, divulgada a finales de abril, un 24% de los votantes apoyaría a Biden sobre cualquier otro candidato, mientras que un 15% votaría por Sanders. Ningún otro candidato superó el 7% de apoyo en esa encuesta, realizada entre el 17 y 23 de abril pasados con un margen de error de dos puntos porcentuales.

El 26 de junio, debatieron el senador Cory Booker; la senadora Elizabeth Warren; el ex congresista Beto O’Rourke; la senadora Amy Klobuchar; el ex congresista John Delaney; la congresista Tulsi Gabbard; el ex secretario de Vivienda Julián Castro; el congresista Tim Ryan; el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; y el gobernador de Washington, Jay Inslee.

Los candidatos atacaron este miércoles las políticas migratorias, la reforma fiscal, la diplomacia y el retroceso en la lucha contra el cambio climático del presidente Donald Trump. Aunque apenas se mencionó al republicano, sí se criticó directamente a las principales medidas de su Gobierno.