El drama de Ferdinando Valencia: requiere una fortuna para salvar la vida de su hijo

Hoy 12 DEL MEDIO DÍA!! El que se quiera unir a una cadena de oración por mi bebé se lo agradecería mucho🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Dios tiene un propósito para ti mi bebé ÁNIMO eres muy fuerte, tengo mucha Fe q pronto vas a estar con nosotros, vas a vencer otra batalla más, vamos mi amor tú puedes te amamos mucho. Quiero agradecer a toda la gente q está orando por mi pequeño de corazón muchas gracias. @ferdinandoval @nuestrosmellizos #fuerzaDante