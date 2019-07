Feliz 4 de Julio: Capitán de un barco de pesca gana premio de lotería de $1 millón

Una pareja de Carolina del Norte va a celebrar el feriado del Día de Independencia con mucho más dinero

Austin Eubank y su esposa, Margaret, de Wilmington, celebrarán el 4 de Julio con un viaje de pesca familiar y la alegría de ganar un premio de lotería de $1 millón de dólares.

“Lo ves sucediendo a otros”, dijo Eubank, a los funcionarios de la Lotería de Carolina del Norte. “Es divertido soñar con eso, pero nunca esperas que te suceda. Esta vez sucedió.”

El capitán de un barco de pesca deportiva se detuvo para comprar una bebida en el Speedway, en Carolina Beach Road, en Wilmington, el martes. Eubank, que normalmente no juega a la lotería, llegó al registro y “simplemente tuvo un sentimiento de suerte”, lo que llevó a la compra de un boleto de raspadito de la lotería $5,000,000 Mega Cash.

No queriendo dejar pasar el “sentimiento de suerte”, se subió a su auto y comenzó a rascar el boleto. Primera fila – no hay números coincidentes. Segunda fila – un número coincide.

Pensando que solo había ganado unos pocos dólares, siguió rascando. Luego, cuando terminó para revelar los premios, se dio cuenta de que tenía un boleto de lotería de $1 millón de dólares en la mano.

Temblando, Eubank llamó inmediatamente a su esposa para compartir las buenas noticias.

“Él me dijo: ‘Nena, ¿dónde estás?'”, contó Margaret, que vende software educativo. “Podría decir que algo estaba fuera en su voz”. Me dijo: “Acabo de entrar en la gasolinera y compré un raspadito”. Al principio estaba algo impaciente porque, por supuesto, él había ganado algo. Así que le pregunté cuánto, sin esperar nada grande. Cuando dijo: ´Creo que un millón´. No podía creerlo. ¡Estaba tan emocionada!”

Eubank reclamó su premio el miércoles en la sede de la lotería en Raleigh. Tuvo la opción de tomar el millón de dólares como una anualidad de $50,000 durante 20 años, o una suma global de $600,000. Eligió la suma global y, después de las retenciones de impuestos, se llevó a casa $424,506 dólares.

“Realmente no tenemos grandes planes”, dijo. “Creo que vamos a mantener todo igual, pero tal vez solo vivamos un poco más cómodamente. Realmente no queremos cambiar mucho”.

Su esposa, sin embargo, tuvo una proposición. “Probablemente compraremos a nuestro hijo de 14 meses, Baylor, una nueva caña de pescar”, dijo Margaret. “Somos una familia a la que le encanta pescar. Ahí es donde estaremos mañana para las vacaciones, en el barco de pesca “.

El boleto de raspadito de $20 dólares de la lotería $5,000,000 Mega Cash, fue lanzado en mayo de 2017 con tres premios de $5 millones de dólares y seis premios de $1 millón. Quedan solamente un premio de $5 millones y un premio de $1 millón de dólares, dice la Lotería de Carolina del Norte.

