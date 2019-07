Cuñado de Pablo Lyle también podría ser implicado en el juicio que enfrenta el actor

La viuda de Juan Ricardo Hernández reveló importantes detalles sobre el incidente

Un nuevo giro podría dar el caso del actor mexicano Pablo Lyle, porque Mercedes Arce, la viuda de Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió días después del incidente de tránsito, reveló importantes detalles que podrían ser tomados en cuenta en el juicio que se llevará a cabo el próximo 11 de julio.

Doña Mercedes señaló en el programa “Suelta la sopa”, de Telemundo, que el cuñado del actor puede ser implicado en el caso, ya que cuando se suscitó el incidente vehicular, la molestia del difunto era con el cuñado de Pablo, no con el actor. Este hecho provocaría que el hermano de Ana Araujo pueda ser inculpado en el caso.

Arce también contó que su esposo había tenido una mañana complicada el día del incidente porque se dio cuenta que su auto nuevo tenía un golpe. “Él estaba enojado porque en la mañana que había ido de compras, se percató que tenía un golpe en el carro”, añadió Mercedes.

Por su parte, Bruce H. Lehr, abogado de Pablo, afirmó que no es tan fácil que se le acuse al cuñado del actor de algún delito. “Cualquier cargo debe ser fincado por la fiscalía, así que hay que preguntar el motivo, pero desde el punto de vista legal, él no hizo nada ilegal, quería hacer un cambio en el sentido y cortó el tráfico, no hubo ningún contacto con el auto del señor Hernández”, reveló en entrevista para el mismo programa televisivo.

Mercedes ha comentado que no ve en Pablo Lyle ninguna señal de arrepentimiento por lo sucedido, pero el defensor del actor confesó que su cliente se encuentra muy triste por la situación que está viviendo y en especial por la muerte de Juan Ricardo.

Pese a ello, H. Lehr le ha pedido a Pablo que no realizara ningún tipo de gesto durante las audiencias, para evitar cualquier malinterpretación.

También el abogado dijo en entrevista para la cadena Telemundo, que Pablo en este caso sigue siendo la víctima y no el responsable del lamentable hecho.

“Habría sido estúpido e irresponsable para Pablo permitir a este hombre volver a su vehículo para tomar una pistola, para tomar un cuchillo, para entrar en el auto y huir. Puedes asumir, después de una confrontación tan violenta, que Pablo esperara más violencia y la detuviera, no solo pararla, sino que la paró con la menor violencia posible, un puñetazo con su mano débil…”.

Lyle está acusado de homicidio involuntario en Miami, Florida, luego de sufrir un altercado vial, el pasado 31 de marzo, y golpeara al hombre de origen cubano de 63 años, que días después perdió la vida.

Actualmente, el actor cumple con el arresto domiciliario que le fue impuesto desde el pasado 9 de abril, en lo que se esclarecen los hechos y se dicta una sentencia, para saber si el actor es libre de cargos o deberá permanecer tras las rejas por su culpabilidad ante los hechos.