Chiquis Rivera rompe el silencio sobre ‘romance’ de Lupillo Rivera y Belinda

La sobrina del "toro del corrido" no conoce a la que podría ser su nueva tía

La familia Rivera siempre da de que hablar y a parte del escándalo de la boda de Chiquis Rivera otro chisme que suena es el del supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda.

En su viaje a la ciudad de México la intérprete de “Animate y Verás” tuvo su primer encuentro con la prensa después del terrible zafarrancho que se suscitó el día que se casó con Lorenzo Méndez.

Uno de los temas que se tocaron fue el de su tío Lupillo y su noviazgo con la cantante de “Sal de mi piel”.

“Veo a mi tío Lupe muy contento, quiero platicar con él y preguntarle si es cierto. He escuchado ciertas cosas, no he platicado con mi tío Lupe”, dijo a los medios entre los que se incluía a “Despierta América”.

La recién casada también agregó que le agrada la coach de “La Voz Azteca”.

“Belinda es muy linda, muy guapa, talentosa y me gustaría conocerla en persona”, agregó. “[A Belinda] le gustan mayores. El amor siento que no tiene número, obviamente tienes que estar ya de edad, ella está de edad y pues que sean felices, yo quiero que ellos sean felices”.