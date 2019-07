DHS dedicará más recursos para atender a niños y familias inmigrantes en sus centros de detención

Registran menos inmigrantes intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos en los peligrosos meses de verano

Los datos de junio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indican una caída del 28 % en el arribo de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste desde mayo, de 144,278 a 104,344.

La disminución de las detenciones de este año, de mayo a junio, supera la disminución respecto al año pasado en un 11 %.

Esta reducción en las detenciones explica las disminuciones del arribo de inmigrantes en todos los grupos demográficos, incluidos los menores no acompañados, las unidades familiares y los adultos solteros, así como las disminuciones en los migrantes de todos los países del Triángulo del Norte, en particular los procedentes de Guatemala.

El DHS dice en un comunicado que con la llegada de menos inmigrantes a la frontera sur, las autoridades migratorias podrán abordar mejor los desafíos de aumentar la capacidad de mantener atendidas a las personas que están bajo su custodia y acelerar el traslado de los niños no acompañados desde los centros de detención de CBP a la atención del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El DHS ha estado adoptando un enfoque de “todo el gobierno” para enfrentar la crisis actual, dice la agencia federal, y cumplir con sus obligaciones humanitarias y de seguridad.

Además, Estados Unidos mantiene con el gobierno de México varios programas para expandir los Protocolos de Protección al Migrante que ayuden de manera más efectiva a los solicitantes de asilo legítimos y a las personas que huyen de la persecución y desde que la Administración llegó a un nuevo acuerdo con México, se ha visto que estas iniciativas están haciendo un impacto.