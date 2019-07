Cena para 4 por menos de 10 dólares: tacos de lentejas al chipotle

View this post on Instagram

Taquitos de lentejas al chipotle🌮 Ingredientes: 2cdas. De aceite de oliva 1/2 cebolla picada 1 diente de ajo picado 2 chipotles picados 1tz. De lentejas cocidas 1/2tz. De tomate rallado 1tz. De caldo de vegetales 2cdas. De cilantro picado Para la salsa verde: 1 aguacate maduro 2 chiles serranos 4 tomates verdes 1 manojo pequeño de cilantro 1 diente de ajo 1/4tz. De jugo de limón 1cta. De sal Un chorrito de agua Para los tacos: Tortillas de harina Crema vegana (receta en mi Fb) Procedimiento: Caliente el horno a 400 grados F. En una olla caliente el aceite, agregue la cebolla y el ajo, cocine por 30seg. Agregue el chipotle y las lentejas, mezcle, agregue el pure y el caldo y deje cocinar 10 min. agregue el cilantro y mezcle. Coloque dos cucharas de lentejas en la tortilla y enrolle en forma de taquito, coloque en una charola para horno y con una brocha bañe los taquitos con aceite, meta al Horno por 10 min. o hasta que doren. Coloque los ingredientes en la licuadora para la salsa y procese hasta que quede tersa, sirva sobre los tacos con la crema. Disfrute 🙂