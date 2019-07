La guapísima Ana González representará a México en el Abierto de Surf de Acapulco

View this post on Instagram

Somos lo que transmitimos ✨ #SurfeaLaVida ⚡️. ——————————————— Un clip por @leo_castillejos_photo a principio de año en Acapulco ❤️ Fue de mis primeras sesiones regresando al agua, y les confesaré que no fue fácil para mi regresar, me cansaba muy rápido, no sentía el mismo control de mi tabla ni la seguridad, pero cuando queremos algo no hay imposibles que enfocados y con constancia no logremos, después de un par de días me sentía nuevamente la Ana surfer 🏄‍♀️