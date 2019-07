Irina Baeva habla de su romance con Gabriel Soto y de haber sido tachada de ‘robamaridos’

La actriz de origen ruso habla sobre el "bullying" que sufrió

El inicio del romance de Irina Baeva y Gabriel Soto no fue fácil ya que coincidió con la separación de este último con su ahora ex esposa Geraldine Bazán. Las críticas contra la pareja no se hicieron esperar y fueron severos con la actriz de origen ruso tachándola de “robamaridos”.

“Las cosas caen por su propio peso. Es enfocarnos en lo que realmente importa, estoy muy feliz en mi relación, estoy muy feliz con mi pareja”, dijo la actriz en el programa “Hoy”.

Pese a todo lo que se dijo a su alrededor, Baeva dice haber siempre estado consciente de la verdad de las cosas aunque por fuera la gente no entendiera la realidad.

“Hay tú verdad, mi verdad y la verdad. Cuando tú sabes quién eres realmente y cómo suceden las cosas, no necesitas salir a gritarlo a los cuatro vientos. La paz interior y el tú saber cómo es la realidad de las cosas eso es lo más importante”, explicó.