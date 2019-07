¿Problemas para Jomari Goyso por su nuevo cambio de look?

La productora de El Gordo y la Flaca está tensa y el conductor lo compartió en Instagram

Jomari Goyso, conductor de El Gordo y la Flaca en Univision, se pintó el cabello otra vez. Primero fue rubio, después rosado y ahora azul. La primera vez que el conductor quiso realizarse el cambio de color se llevó un fuerte susto y experimentó tremendo dolor al quemarse el cuero cabelludo y llenarse de heridas, según él reveló a través de sus redes sociales.

Hoy Goyso tiene el cabello azul, y no está muy seguro de que el nuevo cambio le siente bien a su jefa, sobre todo hoy, viernes. “Is a 💙 en #elgordoylaflaca (no comenten mucho del color de pelo, mi jefa está tensa 😬 hoy)”, escribió Jomari junto a su nuevo look en Instagram.

Pase lo que pase con este nuevo color de cabello, al público le ha gustado y sus más de ocho mil likes así lo demuestran en Instagram; así también se lo reiteró un pequeño gatito.