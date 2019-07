La novela continúa: Atlético de Madrid quiere más dinero por Griezmann

Pues aunque no lo puedan creer, la novela Griezmann-Barça-Aleti no termina y es que los colchoneros, aunque ya cobraron, no están conforme con lo que pagó el Barcelona por su mega estrella.

El Atlético de Madrid no se quedó conforme con el precio pagado por el Barcelona y ahora, considera que la cantidad depositada, 120 millones de Euros ($135 millones de dólares), son insuficientes ya que el compromiso entre el jugador y el club catalán se dio antes de la reducción de la ficha del francés que antes del 1 de julio era de 200 millones de euros ($ 225 millones de dólares)

Viendo las cosas como son, el Atlético esta peleando una batalla casi inganable ya que como dice el dicho, “Trato hecho, jamás deshecho” y más cuando se trata de uno de los equipos con más influencia en el fútbol europeo de clubes.

