Famosa actriz rechazó a Luis Miguel por Rafael Amaya, el famoso ‘Señor de los Cielos’ de Telemundo

La actriz de telenovelas no pudo vivir un apasionado romance con "El Sol de México", porque su corazón lloraba por el astro de Telemundo

En una entrevista para el programa “Confesiones” con Aurora Valle, la actriz Luz Elena González recordó cómo en el pasado tuvo oportunidad de tener una relación con Luis Miguel, “El Sol de México”.

Luz Elena recordó que conoció al cantante en uno de sus famosos conciertos, cuando éste pidió conocerla. Ella aceptó reunirse con el famosos cantante con quien al parecer pudo haber vivido un idílico momento de intimidad, pero su amor por Rafael Amaya se lo impidió. Según contó la actriz en ese momento tenía el corazón roto por el famoso actor que ahora es altamente reconocido por darle vida al Señor de los Cielos de Telemundo.

“Me acuerdo que salió guapísimo porque yo lo esperé en la sala… dije ‘mira qué guapo, qué lindo’. Qué triste que estaba enamorada de otro, cuántas mujeres no les gustaría estar en este momento y yo con el corazón partido. Mi intención era conocerlo no estar con él, de hecho, no pasó nada”, declaró la actriz según reportó Infobae.

Después, Luis Miguel volvió a contactarla y ella aceptó volver a verlo, sin embargo insiste en que su amor por Amaya no le permitió vivir una aventura con el cantante.

En éste segundo encuentro Luz Elena confesó que su corazón aún le pertenecía a Rafael Amaya, sobre todo porque Luis Miguel notó que estaba muy delgada, situación que ella relacionaba con la depresión por su pasada relación amorosa.

Ante su confesión la actriz cree que el cantante no se lo tomó a bien y después de esto todo el interés de “Luismi” se acabó. “En ese momento le confesé la verdad a Luis Miguel: le dije ‘no te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname, pero no puedo’. Yo creo que me odió o no sé qué pensó y se acabó todo”.

Luz Elena recuerda que su relación con el famoso “Señor de los Cielos” se acabó porque ella quería tener una familia con él, pero éste no estaba preparado para vivir esa clase de compromiso con ella.