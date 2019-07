¡Hay pleito! El ‘piojo’ y Menez discutieron en entrenamiento

Herrera ha comentado que el francés podría salir de la institución

Hay algo importante que se debe saber: El ‘piojo’ Herrera es de pocas pulgas y eso lo sabemos bien desde que era jugador. Pues ahora, se enfrasco en una discusión con su ‘figura’ Jeremy Menez a quien nadamás no le salen las cosas en el club.

“Fue un entrenamiento que discutimos por una situación que marqué, le dije ‘¿quieres pitar?’, me dijo que no, discutimos, se calmó y al día siguiente llegó y me pidió disculpas y le dije que me mostrara que quiere estar dentro del grupo y el tipo sigue entrenando”… aseguró Herrera a ESPN.

Pese a que Ménez tiene contrato, el francés, al parecer, estaría estudiando la posibilidad de salir, pues ante la irregularidad mostrada, debido a las lesiones y a una que otra diferencia con el ‘piojo’, podría buscar nuevos rumbos.

Herrera comentó que el futbolista está peleando por ganarse un puesto en el equipo, pues con la llegada de los nuevos jugadores, la competencia interna se ha elevado. Una situación nada fácil para el francés.

