Normita Palafox ahora en Exatlón

Hoy me toca hacer una pequeña pausa a mi carrera futbolística, la gente que me conoce sabe que soy una persona que le gusta enfrentarse a nuevos retos y seguir superándose cada vez más, es por ello que en esta ocasión tome la difícil decisión de dejar las canchas por un tiempo. Hay oportunidades que son únicas en la vida y creo que este proyecto me servirá para seguir formándome de manera integral, buscando tanto mi desarrollo personal como deportivo. Quiero agradecer a la afición por el apoyo que me han brindado durante mi carrera futbolística, espero esta no sea la excepción y sigan mi trayectoria como hasta ahora lo han hecho, estoy infinitamente agradecida con cada una de las personas que me han brindado su apoyo. Finalmente me tomo la oportunidad para aclarar que NO me retiro completamente del fútbol, como ya mencioné anteriormente es una pequeña pausa, sé rotundamente que este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo, gracias al Club Guadalajara por el apoyo brindado estos dos años y medio, para mi siempre será un orgullo y privilegio portar los colores del club más grande de México, los llevo a todos en el corazón. Saludo a toda la afición y hasta pronto… 👋🏼♥️