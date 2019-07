Yalitza Aparicio es inalcanzable para productores mexicanos

Ha sido muy difícil contactar a la actriz nominada al Oscar para proponerle trabajos

Yalitza Aparicio habría ignorado proyecto del productor Pedro Torres. Todo parece indicar que es un hecho y es que el productor ha buscado a la oaxaqueña para invitarla a que se una a la lista de actrices que protagonicen su obra Asesinas liberadas, pieza teatral que producirá con Gabriel Varela… A pesar de ser dos grandes productores exitosos, no han logrado contactar a la protagonista de “Roma” para hablarle del elenco.

“No la hemos convencido todavía, su manager no se deja, no podemos ni mandarle un WhatsApp, ni un correo, es imposible hablar con ella y el manager ni luces nos da, creo que está pasando un gran momento en su carrera, pero lo importante es que se consolide como actriz y una obra de este tamaño puede darle más tablas en esta profesión”, comentó Pedro Torres.

No descarta que quizás después de la nominación que tuvo en El Óscar, la novata actriz tenga aspiraciones más altas en su carrera que una obra de teatro.

“Yalitza, si estás por ahí, Asesinas liberadas te espera, es un buen guión y con grandes actrices y a lo mejor ya nada más está viendo Hollywood pero nosotros vamos a estar también en: McAllen, Dallas, Chicago y Oaxaca” dijo el productor.

Lo cierto es que Torres está buscando a Yalitza sin éxito.