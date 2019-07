Larry Hernández le muestra a sus hijas sus orígenes humildes

View this post on Instagram

Enseñarles a nuestros hijos de donde venimos y cómo fue nuestra infancia fue una de la cosas más bonitas que nos pasaron en este viaje a Sinaloa y aquí en esta imagen estamos lavándoles las manos en un lavadero con el tambo de agua al lado ellas felices por experimentar las cosas que Papi y Mami hacían antes y si señores yo desde los 3 años me crié en estación obispo Sinaloa en estas condiciones y Kenia nació en Culiacán así que como padres en esta visita era muy importante enseñarles muchas de nuestras raíces,costumbres y necesidades que pasamos y que pasan todavía algunas familias pero saben que ( UNO ES FELIZ CUANDO TE TOCA VIVIR EN ESTAS CONDICIONES PORQUE EL SER HUMANO SE ADAPTA A TODO Y ES INCREÍBLE COMO DIOS SIEMPRE TIENE LA VOLUNTAD DE MANTENER NUESTRO CORAZÓN ALEGRE Y CÓN FE DE QUE VAMOS A SALIR ADELANTE… #Diosesbueno