Adamari López ha tirado sus tacones en Un Nuevo Día

La conductora hizo uso de sus zapatos para atacar por la espalda y en venganza, a uno de sus compañeros

Hoy el Chef James volvió hacer de las suyas y le ha pegado tremendo susto a Adamari López. La conductora no ha dudado en buscar venganza y encontró a su amigo conversando con Héctor Sandarti, momento que aprovechó para tirarle sus tacones, por la espalda, y devolverle el susto. Pero la venganza no le salió del todo bien a la conductora, porque la puntería no le ayudó mucho.

Ante la ocurrencia de Adamari el público no ha parado de comentar con sonrisas la cuenta de Instagram del matutino de Telemundo en Instagram.

Este fue el momento en el que James Tahhan asustó a Adamari López.