Los Dallas Cowboys, el equipo más valioso del mundo

En la lista de los primeros cincuenta, 25 equipos son de la NFL

Por cuarto año consecutivo, los Dallas Cowboys se colocaron como la franquicia deportiva más valiosa del mundo entero con un valor estimado de $5 mil millones de dólares según la lista anual de la revista FORBES.

El equipo texano, el más popular de la NFL se mantiene en la cima de la lista gracias a los monstruosos acuerdos comerciales y de transmisión de TV, además de su estadio, uno de los más grandes y modernos del mundo, no a sus logros deportivos, pues no ganan un campeonato hace casi 25 años.

En segundo lugar se encuentran los Yankees de Nueva York, que aumentaron de valor un 15% gracias a sus fanáticos, que incrementaron el promedio de asistencia al Yankee Stadium.

El Real Madrid es el tercero y el equipo de fútbol mejor colocado, con un valor de $4,200 millones de dólares gracias a la consecución de la UEFA Champions League en años recientes.

La gran sorpresa de la lista sin duda son los New York Knicks, ubicado en quinto lugar como el mejor colocado de la NBA, por encima de equipos como los New England Patriots o el Manchester United.

Un dato destacable es que de los 50 equipos mejor colocados según esta lista, la mitad son equipos de la NFL, para calcular el poder de una liga como la NFL.

TOP TEN

Dallas Cowboys | NFL | 5,000 mdd

New York Yankees | MLB | 4,600 mdd

Real Madrid | LaLiga | 4,200 mdd

Barcelona | LaLiga | 4,002 mdd.

New York Knicks | NBA | 4,000 mdd

Manchester United | Premier League | 3,810 mdd

New England Patriots | NFL | 3.800 mdd

Los Angeles Lakers | NBA | 3.700 mdd

Golden State Warriors | NBA | 3.500 mdd

New York Giants | NFL | 3.300 mdd