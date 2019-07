Hacen llorar a Frida Sofía en ‘Despierta América’ durante programa en vivo

La hija de Alejandra Guzmán rompió en llanto

Frida Sofía ha sido reina de la polémica en los últimos meses debido a las diferencias que ha tenido con sus familiares en especial con su madre Alejandra Guzmán. La intérprete de “Andale” estuvo como invitada en el programa “Despierta América” de Univision en donde terminó en un mar de lágrimas.

Durante el segmento de “¿Te acuerdas de…?” sorprendieron a la joven con un mensaje de su abuelo Enrique Guzmán.

“Tu abuelo que te quiere con toda tu alma te está deseando, primero, ya vi que tienes un talento extraordinario, ya vi que estás muy bella, ya vi que estás muy trabajadora. Todas esas cosas me gustan mucho de ti”, dice el famoso en el video grabado. “Te mando un beso muy cariñoso. Te amo. Sabes que te recuerdo. Te extraño y en esta casa se te querrá siempre.

Es en ese momento que Frida no pudo contener y rompió en llanto tras ver el bonito mensaje de su abuelo.

“Mi abuelo siempre ha sido…. También me ha dicho, ‘no estás haciendo las cosas bien’. También me encanta que sabe como hablarme sabe como entrar a una situación entre su hija y su nieta y decir que ellas dos tienen que hacer sus cosas. Nos apoya a las dos. También me encanta que va y me defiende y habla la verdad. Tengo mucho más Guzmán que Pinal, de verdad. Esto me llena de orgullo porque es mi familia”, respondió.

El video tomó por sorpresa a Frida Sofía y dijo que era lo mejor que le pudieron haber dado en el programa.