Yalitza Aparicio, tristemente, revela que ha sido víctima de violencia

¡¡TODAS LAS MUJERES MERECEMOS RESPETO!! La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros.