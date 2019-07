Ana Brenda Contreras pierde trabajo en ‘Dynasty’ tras sólo una temporada

View this post on Instagram

Amo su inoncencia #17anos 🎶 ! Si, pero de carrera😂 Por que aquí tenía 14 añitos ! Se dicen fácil pero es mucho sacrifico y disciplina. No terminaría de agradecer a todas la personas que me vieron cuando ni yo me veía y creyeron en mi. También no quiero que se me sientan. Ustedes saben quiénes son. Pero sobre todo tengo mucho que agradecer a mis pilares que me apoyaron y nos extrañamos cada domingo #Epien @blanquitaperezg @betoc por que puse el desorden y siempre me han sostenido de la mano y me recordaron que tenía un lugar hermoso a donde volver, por ser mi norte 🍀 . A toda la gente en todo el mundo que me da su cariño ❤️ GRACIAS Y saben que? Los sueños si se hacen realidad 💋 #BrecoXVII #Breco17