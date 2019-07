Héctor Sandarti cae preso y en el Instagram de Un Nuevo Día de Telemundo

"Sáquenme de aquí... soy inocente", dice el conductor de televisión con desesperación

El conductor de Un Nuevo Día, Héctor Sandarti, apareció en la cuenta de Instagram del famoso programa matutino de Telemundo tras las rejas.

“Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, porque quiero ver el primer capítulo de la súper serie de de Telemundo, Preso No 1. No me la quiero perder. Sáquenme de aquí, soy inocente, soy inocente...”, dice el conductor de televisión con desesperación.

“Alguien que salve a @hectorsandarti que está loco por ver @preso1 ESTA NOCHE”, escribieron junto al vídeo, con el que ha logrado sacarle más de una sonrisa o una carcajada al público.

Con la imagen el conductor promociona, con emoción, el estreno de “Preso No.1”. Una historia que tiene como premisa el encarcelamiento del presidente de México.

El actor que le dará vida a Carmelo Alvaro, Erik Hayser habló de su personaje en dicho programa matutino de Telemundo.