Pensaba escapar, pero decidió quedarse a luchar por el cambio y lo logró

Hija de un agricultor negro funda una organización con la que ayuda a su comunidad a encontrar justicia

Shirley Sherrod ayudó a fundar New Communities, una comunidad de agricultores negros en las zonas rurales de Georgia. Pero hubo un momento en que ella quería dejar la agricultura como parte de su pasado.

Cuando era adolescente, la mente de Shirley viajaba hacia el norte, lejos de la granja de su familia y de los días agotadores que pasaba recogiendo algodón. Lejos de las escuelas segregadas. Lejos del sheriff blanco, conocido como “El Lagarto”, que patrulló despiadadamente el área de los residentes negros.

“Mi objetivo era tratar de alejarme lo más posible de todo el sistema y de la granja”, dice Shirley.

Pero en marzo de 1965, en su último año de escuela secundaria, el padre de Shirley fue asesinado por un granjero blanco durante un desacuerdo sobre vacas errantes. La noche que murió su padre, Shirley oró.

“Estaba tratando de encontrar una respuesta, y el pensamiento solo vino a mí”, dice ella. “Puedes renunciar a tu sueño de vivir en el norte para quedarte en el sur, y dedicar tu vida a trabajar por el cambio”.

Y así, se quedó y se involucró profundamente en la organización de los derechos civiles.

***

A fines de la década de 1960, Shirley y su esposo, el reverendo Charles Sherrod, comenzaron a hablar con un grupo de colegas organizadores sobre la creación de una comunidad agrícola. En ese momento, las familias negras eran cada vez más desalojadas por los terratenientes blancos por participar en la organización de los derechos civiles o registrarse para votar.

En 1969, los organizadores compraron 5,735 acres en el condado de Lee, Georgia, y establecieron Nuevas Comunidades ( New Communities, Inc). La granja comunal que se basaba en el kibutz israelí tradicional, un asentamiento de propiedad comunitaria, a menudo centrado en la agricultura.

En ese momento, Nuevas Comunidades era la zona más grande de tierras de propiedad de los negros en los Estados Unidos y el primer fideicomiso comunitario de tierras del país, dijo Shirley Sherrod. Junto con la granja, el grupo planeaba construir 500 viviendas, una vía férrea y sistemas de salud y educación.

Los agricultores blancos comenzaron a quejarse de sus nuevos vecinos negros. Dispararon sus armas en edificios donde los miembros de las Nuevas Comunidades trabajaban o se reunían, y el gobernador finalmente vetó todo el dinero federal para el proyecto.

Sin financiamiento para gran parte de la infraestructura planificada, las Nuevas Comunidades centraron su atención en cultivar más de 1,800 acres de tierras de cultivo. Abrieron un invernadero y un mercado de granjeros y se hicieron conocidos por su carne curada.

Pero en 1976, una sequía prolongada los afectó. Después de dos años, el grupo se acercó a la oficina local de la Administración de Hogares de Agricultores (FHA) para solicitar un préstamo de emergencia.

Shirley recordó que un supervisor del condado de White dijo: “Obtendrás un préstamo aquí sobre mi cadáver”.

Nuevas comunidades solicitaron la intervención de Washington D.C. La aprobación del préstamo de emergencia tardó tres años, y para entonces, varios años de sequía habían diezmado la operación.

Quince años después de su creación, Nuevas Comunidades se perdió en una ejecución hipotecaria.

En la subasta en 1985, un rico comprador blanco pagó $ 1 millón por la tierra, de los cuales $ 950,000 se tomaron en préstamo de la FHA, la misma oficina del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que se había negado a prestar dinero a Nuevas Comunidades, según Shirley.

“El nuevo propietario cavó hoyos y empujó nuestros edificios en ellos”, dijo Shirley. “Y tuvimos que irnos”.

***

En 1997, los agricultores negros presentaron una demanda colectiva (Pigford v. Glickman) contra el USDA, alegando discriminación racial en la asignación de préstamos agrícolas federales y asistencia entre 1981 y 1996.

En 1999, un juez federal falló en contra del USDA, permitiendo a miles de agricultores negros adicionales presentar reclamos por posibles acuerdos. Los Sherrods y otros del Proyecto Southwest Georgia estaban entre los organizadores que manejaban de estado a estado, ayudando a los agricultores con sus quejas.

Fue durante uno de estos impulsos que Shirley se dio cuenta repentinamente de que Nuevas Comunidades calificaba como demandante. En 2009, una década completa después de presentar su queja, New Communities, Inc. recibió $ 12 millones en daños.

Nuevas comunidades se restablecieron en 2011 en 1,600 acres de tierras de plantaciones anteriores que alguna vez pertenecieron al mayor propietario de esclavos en Georgia.

***

Hoy en día, la granja Nuevas Comunidades es un centro que Shirley llama “el largo movimiento” para abordar los problemas de la pérdida de tierras de los negros y las disparidades relacionadas con los alimentos, además de trabajar por la justicia ambiental y económica y la sanación racial. También es la organización hermana del Proyecto Southwest Georgia para la Educación Comunitaria.

Incluso para Shirley, quien ha estado en el epicentro del problema por décadas, la historia de Nuevas Comunidades es impresionante. Le han enseñado a tener esperanza sobre el arco del tiempo que se inclina hacia la justicia.

“Se suponía que íbamos a terminar aquí”, dice ella.

Debbie Weingarten es una escritora independiente radicada en Tucson, Arizona, y finalista en 2019 del Premio James Beard for Investigative Reporting. Síguela en Twitter en @cactuswrenwrite. Mike Kane es un fotógrafo y videógrafo freelance con sede en Seattle. Su trabajo de fotoperiodismo y video de 2018 ganó premios de la Federación Nacional de Mujeres de Prensa, Society for Features Journalism y Society of Professional Journalists. En Instagram, él es @kaneinane. Equal Voice es la publicación de la Fundación Marguerite Casey que presenta historias de familias estadounidenses que están creando un cambio social. Con Equal Voice, desafiamos cómo las personas piensan y hablan sobre la pobreza en los Estados Unidos.