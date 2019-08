Piensa dos veces antes de comprar un seguro dental privado

¿Estás pensando en contratar un seguro dental porque no tienes un empleador que ofrezca ese beneficio? Puede que no valga la pena el costo, incluso si necesitas un trabajo dental extenso.

Es una preocupación para mucha gente. De cada 4 estadounidenses hay 1 que no tiene seguro dental, y de los mayores de 65 años, la mitad no tiene cobertura, de acuerdo con la Asociación Nacional de Planes Dentales (NADP).

Aproximadamente dos tercios de las personas que tienen seguro lo obtienen a través de su trabajo. Si te lo ofrecen, casi siempre tiene sentido tomarlo porque los empleadores subsidian las primas mensuales y pueden negociar tarifas más bajas para los dentistas en su red. La contribución de los empleados hacia la prima es generalmente bastante baja.

Por supuesto, obtener chequeos dentales regulares es importante para tu salud. Los problemas no tratados pueden derivar en graves problemas de salud o indicar un problema médico subyacente. Obtener atención de rutina puede evitar un tratamiento más serio y costoso en el futuro, dice Dave Preble, DDS, vicepresidente sénior del Instituto de Práctica de la Asociación Dental Estadounidense.

Pero cuando el seguro del empleador no es una opción, hay otras formas de obtener cuidados dentales que pueden ser más asequibles que el pago de las primas de seguro.

Cómo funciona el seguro dental

Los planes proporcionados por el empleador y los planes independientes operan de la misma manera. Aunque los beneficios varían, los planes generalmente cubren el 100% de la atención preventiva, como chequeos regulares y limpiezas, el 80% de los servicios básicos, como empastes de las caries o extracción de dientes, y el 50% de trabajo extenso, como endodoncias, puentes y coronas.

La mayoría de los planes tienen deducibles anuales de $50 a $100 y suelen limitar los montos de cobertura anuales, con un tope medio de $1,500, según la Asociación nacional de planes dentales.

En otras palabras, ya sea que tengas un plan provisto por el empleador o uno privado, todavía pagarás mucho de tu bolsillo si necesitas un trabajo extenso.

Y si tú mismo compras un seguro dental y terminas necesitando solo atención básica, podrías terminar pagando más en primas mensuales que si pagaras tú mismo los servicios individuales.

Las primas para los planes privados varían ampliamente, y puedes optar por un plan de bajo costo. En una búsqueda reciente en eHealth, un mercado de seguros en línea, la cobertura individual varía de $20 a $80 por mes para planes con deducibles de $50 a $100 y un máximo anual de $1,000 a $2,000.

Pero los planes más baratos a menudo no tienen una red de proveedores extensa, por lo que puede ser difícil encontrar un dentista que tome ese seguro, dice Preble.

Dado el alto costo de la odontología, es fácil ver cómo pagar un plan con un máximo anual más bajo y una prima mensual puede no tener sentido. El costo de una limpieza para un adulto es de $73 a $130; empastes, $108 a $246; coronas, $959 a $1,650; implantes, $1,200 a $2,500; y endodoncias de $613 a $1,200, de acuerdo con la Encuesta de tarifas odontológicas de 2018 del Instituto de Políticas de Salud de la Asociación Dental Estadounidense.

Teniendo en cuenta todo esto, “es difícil que valga la pena pagar por la cobertura dental privada”, dice. “Si eres una de esas personas que no necesita mucho trabajo dental, es probable que ahorres dinero al pagar de tu bolsillo”.

Pero hay una excepción a esa regla: si tener cobertura hace que sea más probable que vayas al dentista, ese es un argumento importante a favor de comprar un seguro dental, dice Preble.

Renunciar al seguro dental también es menos riesgoso que quedarse sin cobertura médica. A diferencia del seguro médico integral, que puede protegerte financieramente de problemas de salud catastróficos que pueden costar decenas o cientos de miles de dólares, no es probable que acumules facturas tan enormes incluso si tienes necesidades dentales bastante importantes.

Aunque es limitado, algunos trabajos dentales importantes pueden estar cubiertos por tu seguro de salud, como un procedimiento dental serio que requiere hospitalización o tratamiento en una sala de emergencia por una lesión en la boca debido a un accidente.

Cómo ahorrar dinero en el cuidado dental

Con o sin seguro dental, hay muchas maneras de hacer que el cuidado dental sea más asequible. Echa un vistazo a estas estrategias.

Obtén cobertura si puedes. Como se mencionó anteriormente, los planes subsidiados por el empleador son la mejor manera de obtener cobertura dental para los adultos que trabajan. Para las personas mayores de 65 años, el seguro de Medicare no cubre los servicios dentales, pero puedes comprar un plan privado Medicare Advantage con un plan complementario para la cobertura dental.

Algunos planes Medicare Advantage cobran primas adicionales para cobertura dental, con un promedio de $284 al año en 2016, según un informe de la Kaiser Family Foundation. Las personas mayores también pueden buscar planes a través de grupos como AARP.

Los Estados están obligados por la ley de protección asequible para proporcionar beneficios dentales a los niños cubiertos por Medicaid y el Programa de Seguro de Salud de los Niños (CHIP). Algunos estados también brindan un beneficio dental a los adultos que tienen Medicaid.

Si eres un veterano de guerra y tienes una discapacidad relacionada con el servicio, puedes ser elegible para recibir atención dental integral gratuita del Departamento de asuntos de veteranos (VA). Otros veteranos pueden comprar seguro dental a un precio reducido.

Crea un fondo de emergencia dental. Pon a un lado el dinero que podrías haber utilizado para las primas. Si puedes, guarda el dinero en una cuenta con ventajas fiscales. Con una cuenta de gastos flexible, que está disponible solo con los planes de atención médica en el lugar de trabajo, puedes guardar dinero antes de impuestos para pagar los gastos médicos, incluso los dentales, que tu aseguradora no cubra.

Y si tienes un plan de salud con deducible alto (HDHP), puedes financiar una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) con dinero antes de impuestos y utilizarlo en una variedad de costos de atención médica, incluso dental. Ten en cuenta que no puedes utilizar una FSA y una HSA.

Acude a una escuela dental. Podrías pagar entre un 30 y un 40% menos en servicios dentales en escuelas dentales universitarias en comparación con una consulta privada. Recibirás atención de estudiantes supervisados por dentistas, pero la desventaja es que consume mucho tiempo.

“Es mucho más lento porque el estudiante está haciendo trabajo bajo la supervisión de un instructor”, dice Preble. Las visitas son más prolongadas y la atención que se podría realizar en unas pocas sesiones en un consultorio dental podría demorar algunos meses.

Consulta un centro de salud comunitario. Algunos ofrecen atención dental y cobran en escala según tus ingresos. Pero pueden tener servicios limitados y, posiblemente, listas de espera. Llama a tu departamento de salud local o asociación dental estatal, o ve a Tooth Wisdom para encontrar clínicas cerca de ti.

Considera acceder a un plan de ahorro dental. Estos son programas de membresía, donde pagas de $80 a $200 por año para obtener acceso a una red de dentistas que ofrecen descuentos. Comprueba el número de dentistas que participan localmente. Puedes buscar un plan de ahorro en DentalPlans.com.

Haz comparaciones. Ya sea que tengas o no un seguro, vas a pagar mucho por los procedimientos costosos, por lo que debes comparar los precios de los servicios más caros. Utiliza sitios como Healthcare Bluebook y FAIR Health para investigar sobre los precios en donde vives.

Los dentistas están abiertos a negociar precios y, a menudo, ofrecerán un descuento si pagas por un procedimiento cuando recibes el servicio. Algunos dentistas ofrecen planes dentales en el consultorio para personas sin beneficios. Los pacientes pagan una pequeña tarifa mensual y reciben atención básica gratuita y descuentos en otros servicios.

Difunde los servicios. Muchos planes de empleadores proporcionan una cobertura del 100% para hacerse un chequeo dos veces al año. Pero si estás pagando por tu cuenta y tienes buena salud dental, una vez al año puede ser suficiente, según las directrices de la Asociación Dental Estadounidense (ADA), dice Preble.

La ADA también dice que los adultos con los dientes sanos en general solo necesitan rayos x de mordida cada 18 a 36 meses. Sin embargo, no hay un tratamiento dental que abarque a todos, dice Preble. Puedes ir al MouthHealthy.org de la ADA para obtener más información sobre el pago de la atención dental, la atención preventiva y la frecuencia recomendada de visitas.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.