‘Siento orgullo de mi herencia latina’

Entrevista con Ruth Luevanos, la concejala que causó polémica por aconsejar a los migrantes en tiempos de redadas

Ruth Luevanos, la primera concejala latina de Simi Valley, se imaginó que un video aconsejando a los migrantes latinos sobre qué hacer durante las redadas, podría enojar a algunos de los residentes de la ciudad del condado de Ventura, pero nunca creyó que causaría una controversia de tal magnitud.

“Me llamaron mentirosa, traicionera, Satanás”, compartió Luevanos en entrevista con La Opinión. El video causó tanta indignación entre algunos residentes de Simi Valley, que algunos incluso formaron un grupo para destituir a la concejala.

A mediados de julio, y ante la amenaza del presidente Donald Trump de deportar a miles de inmigrantes indocumentados, Luevanos publicó en su página de Facebook un video en el cual aconseja a los inmigrantes no abrirles la puerta a los agentes de inmigración y compara los centros de detención de inmigrantes con campos de concentración.

La reacción de individuos y grupos antiinmigrantes no se hizo esperar y decenas de residentes de Simi Valley se presentaron a la reunión del Concejo del lunes pasado para protestar en contra de la concejala. Al mismo tiempo, hubo residentes, activistas y grupos de derechos civiles que aplaudieron y agradecieron la iniciativa de Luevanos.

La concejala latina y madre dos niños de 13 y 15 años, a su vez trabaja tiempo completo como maestra en una escuela preparatoria de LAUSD para niños de alto riesgo.

“Los concejales de ciudades como Simi Valley solo cobramos 1,200 dólares por mes y necesitamos un segundo trabajo para mantener a nuestras familias”, explicó.

Luevanos dijo que, a pesar de la sorpresiva reacción negativa, no se arrepiente de haber hecho el video para ayudar a los residentes latinos.

“Es más, querría a grabar otro video en español para subir a mi página personal de Facebook”, indicó.

Luevanos trabajó por décadas como educadora, es graduada de la escuela de leyes y también se desempeñó en firmas de inmigración, antes de ser elegida como concejala, en noviembre de 2018.

“No me arrepiento de informar a mi comunidad, porque la gente necesita conocer sus derechos. No lo hice para avanzar mi carrera, porque yo ya tengo una carrera completa, lo hice para adelantar a nuestra comunidad. Quiero ayudar a nuestra gente, conseguir vivienda para los veteranos, mejorar la economía, apoyar a los pequeños negocios de empresarios latinos”, describió.

Racismo y amenazas

A raíz del video, Luevanos y sus hijos recibieron amenazas, que la concejala comunicó a las autoridades policiales. Pero la educadora aseguró que no es algo nuevo.

“Hubo otro concejal latino en Simi Valley, Glen Becerra, pero al ser hombre no tuvo esta oposición”, explicó Luevanos quien relató incidentes en los que los residentes amenazaron la vida de sus hijos, y recordó ocasiones en las que manejaban frente a su hogar con banderas de la Confederación.

“Desde un principio hubo mucha falta de respeto. Hay quienes siempre pronuncian mal mi nombre a propósito, quienes me dicen que no entienden lo que digo, debido a mi acento y quienes me dicen que van a deportar a toda mi familia”, compartió la concejala, nacida en EEUU, de padres mexicanos.

Luevanos contó que en ocasiones, algunos de residentes incluso le bloquean la entrada a tiendas a ella y a su familia.

“Me gritan cuando me escuchan hablar en español, pero si ven a mi hijo hablar en francés, en público, nadie le dice nada”, reflexionó.

“La composición demográfica en Simi Valley está cambiando y hay gente muy racista en la ciudad a quienes no les gustan los cambios, pero los cambios son inevitables”.

La ciudad de Simi Valley está políticamente compuesta por un 39% de residentes republicanos, un 31% latino y el resto de orientación independiente.

“No quieren a la gente pobre, no quieren a los latinos. Pero los residentes saben que defiendo a la gente más vulnerable y, no solo hispanos, sino también residentes musulmanes, judíos e indios se me acercan para compartir sus preocupaciones”.

Orgullo y tradición

La concejala dijo que para septiembre está preparando una celebración de Herencia Hispana en Simi Valley.

“Siento orgullo de ser estadounidense, pero también siento orgullo de ser hispana y quiero que la comunidad también sienta orgullo de sus raíces, de nuestra historia, de ser latinos”, aseguró.