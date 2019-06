Organizaciones latinas llaman a unirse y a alzar la voz

Una coalición de grupos y activistas planean acciones de protesta como respuesta a las amenazas de Trump a los inmigrantes

Mayra Todd llegó a Estados Unidos hace 33 años. La inmigrante guatemalteca tiene una orden de deportación que recibió décadas atrás, pero esto no la disuade de alzar su voz en defensa de otros inmigrantes que corren su misma suerte.

El jueves por la mañana, Todd, junto a decenas de activistas y representantes de organizaciones angelinas a favor de los derechos de los inmigrantes, se dieron cita frente al edificio federal de inmigración de la calle Los Ángeles, en Downtown, para anunciar el comienzo de una larga campaña a favor de una reforma migratoria, y el alto de las deportaciones y de las separaciones de familia.

“El miedo es lo único que nos detiene y no debemos permitirlo. Por eso no me da miedo estar hablando frente al edificio de inmigración”, indicó Todd.

Una larga campaña

“Hoy es el primer día de una larga campaña organizada por una coalición de organizaciones y activistas a favor de los inmigrantes”, anunció Juan José Gutierrez, director ejecutivo de Vamos Unidos USA, el jueves por la mañana.

En rueda de prensa, Gutierrez explicó que la iniciativa es una respuesta de las amenazas de deportación del presidente Donald Trump y sus ataques a la comunidad inmigrante.

“Este es el presidente más peligroso de la nación. Ya no sólo nos insulta, sino que nos amenaza con una ‘cacería de inmigrantes’”, expresó Gutierrez. “Hay que tomarse sus amenazas seriamente. Desde la época de las deportaciones masivas que no nos enfrentábamos a una amenaza de esta índole”, advirtió.

“Podemos ser mujeres, podemos ser chiquitas, pero no tenemos miedo. No vamos a permitir que nos sigan humillando”, declaró Gloria Saucedo, de El Centro México. “Tenemos que demostrarle al presidente que somos gente trabajadora y honrada. Tenemos que salir con la frente en alto”.

La activista anunció que el próximo evento tendrá lugar el 4 de julio, pero hasta el momento no se han dado más detalles.

También están planeadas acciones y manifestaciones en conmemoración del 25 aniversario de la histórica marcha del 19 de octubre de 1994, en contra de la proposición 187, y del aniversario del movimiento nacional chicano del 29 de agosto de 1970.

Las marchas, protestas y otras acciones se irán anunciado en las próximas semanas.

Ya Basta

“Ya basta de amenazas. Ya basta de las humillaciones de Trump. Este es un país de inmigrantes. Aquí viven nuestros hijos y ahora Trump nos amenaza para reelegirse”, opinó Francisco Moreno, director de comunidades de COFEM (Consejo de Federaciones Mexicanas). Moreno destacó la importancia de unirse y participar.

“Necesitamos despertarnos y movilizarnos. Ya basta de no hacer nada”, arengó Moreno.

Juan Venancio, coordinador de la Federación poblana coincidió con el director de comunidades de COFEM.

“Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Ya es hora de dejar la apatía y las distracciones y salir a hacer oír nuestra voz”, agregó Venancio.

El miedo no se va

Después de 30 años de haber recibido una carta de deportación, Mayra Todd sigue luchando por sus derechos y los derechos de millones de inmigrantes.

“El miedo no se va”, confesó la inmigrante. “Pero una se acostumbra a vivir con ese miedo. No podemos manifestarnos desde nuestra casa, tenemos que salir a luchar por nuestros derechos”, indicó.

Al dejar su país en busca de un futuro mejor, Todd tuvo que separarse de su hijito que en ese entonces era un bebé y ya nunca pudo volverlo a ver. Treinta años después, Todd recibió la mejor noticia que una madre o padre puede recibir: su hijo pudo cruzar la frontera con la primera caravana que llegó de Centroamérica y logró llegar a Texas

Su hijo, ahora un hombre de 30 años llegó a su vez con sus dos hijitas – nietas de Todd-, pero aún no han logrado encontrarse y conocerse con su mamá. Durante la entrevista con La Opinión, Todd mostró orgullosa las fotos de sus nietitas y explicó que ambos están haciendo planes para el gran encuentro.

“Mi hija me dice, ‘¿Para qué sigues yendo a marchas y manifestaciones? Tu hijo ya está aquí, ya no te arriesgues’. Pero no se puede vivir con miedo, tenemos que salir con la frente en alto y seguir luchando por los derechos que nos corresponden”, afirmó.