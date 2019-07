Mentores hacen la diferencia en la vida de niños de crianza

Organización ayuda a los menores y sus familias hasta que terminan la escuela preparatoria

No es fácil para ningún joven que pasa por el sistema de crianza (“Foster Home”), hacer la transición a una vida independiente, encontrar un trabajo, formar un hogar o comenzar una familia. Mucho más difícil es hacerlo como madre soltera, con dos niños pequeños.

“Rosa”, de 23 años de edad y madre de dos niños de 5 y 6 años, creció en un hogar de crianza y sabe de las dificultades que enfrentan cada día los jóvenes que pasan por el sistema. La joven pidió mantener su nombre confidencial.

“Cuando volví a mi ciudad, no tenía ningún apoyo. Me sentía agobiada”, recordó Rosa. “En el último hogar foster en el que estuve tenían muchos recursos y ellos me recomendaron a Friends of the Children (Amigos de los Niños, o Friends LA)”. La organización sin fines de lucro ofrece un programa gratuito y novedoso de mentores para aquellos que pasaron por el sistema de crianza, o que son hijos de padres que pasaron por dicho sistema.

“Es un programa de mentores en esteroides”, indicó Thomas Lee, Director ejecutivo de Friends LA, en entrevista con La Opinión. “Buscamos resolver los problemas persistentes con un modelo de prevención e intervención temprana y con un compromiso a largo plazo”, indicó.

El modelo

La organización trabaja en colaboración con el Departamento de Salud de Mental, y el Departamento de Servicios para Niños y Familias y selecciona a aquellos niños que se encuentran en las situaciones de mayor riesgo.

El 60% de los padres de los niños que participan en el programa no se graduó de la preparatoria, el 50% de los menores tiene padres en prisión, el 85% de los niños nació de padres adolescentes.

Para participar en el programa, los menores deben tener entre 4 y 6 años de edad, y ya sea haber pasado por el sistema foster, correr riesgo de entrar al sistema, o ser hijos de padres que pasaron por él.

En lugar de contar con personas voluntarias como mentores, Friends LA contrata a “amigos” o mentores profesionales y pagos, que se comprometen a apoyar y guiar a los niños hasta que se gradúen de la escuela preparatoria, o por alrededor de 12 años. Los mentores les dedican a los niños un mínimo de 16 horas mensuales, o cuatro horas semanales.

“Los mentores pasan dos horas por semana en la escuela con los niños, y dos horas en la comunidad, ya sea en parques, museos o bibliotecas”, explicó Valerie Esquivel, Directora del programa. Los mentores también se reúnen con los padres.

“Es un acercamiento de dos generaciones. En realidad, apoyamos a toda la familia. Cada caso individual es diferente”, indicó Esquivel.

En la actualidad, la organización sirve a 64 niños. Cada mentor se ocupa de 8 niños.

Friends of the Children LA es parte de una organización nacional con 26 años de experiencia. Hace poco más de un año, el programa abrió sus puertas para los niños y familias de Los Angeles, indicó Lee. La organización está en proceso de abrir un nuevo centro en Antelope Valley.

Con fe en el futuro

“Cuando mi hijo estaba en Kindergarten, la maestra me dijo que no le estaba yendo bien, que quizás debía repetir. Hablé con su mentor y él lo ayudó mucho. El es la figura masculina que mi niño necesitaba y sé que puedo contar con él, no de manera temporaria, sino hasta mi hijo termine la escuela. Gracias al apoyo que recibí, mi niño se graduó de Kindergarten con altas calificaciones”, compartió con orgullo Rosa, en entrevista con La Opinión.

Rosa dijo que, por su lado, su hijita de 5 años también había recibido mucha ayuda de su mentora. Los niños varones trabajan con hombres mentores y las niñas, con mujeres.

“Quiero que mis hijos puedan crecer sin sentirse confundidos”, señaló la joven madre.

Rosa está estudiando sociología y psicología, y sueña con graduarse algún día y poder trabajar ayudando a otros.

“Los padres siempre quieren que sus hijos tengan una vida mejor, pero no siempre tienen el tiempo para dedicarles porque tienen que trabajar o no saben cómo hablar con las maestras. Con el programa, saben que siempre tienen a alguien que los puede guiar o apoyar”, comentó Esquivel.

‘Es increíble verlos crecer’

Victor Pinzon es uno de los mentores profesionales que ayudan a los niños. Antes de ingresar a Friends LA trabajó por años en el sector de Foster care.

“Este es un programa único, nunca vi algo así”, comentó, refiriéndose al compromiso a largo plazo.

De las muchas historias que fue testigo, Pinzon compartió el caso de un niño que tenía muchos problemas en Kindergarten y necesitaba apoyo.

“Pude trabajar uno a uno con el niño, pero también me senté a hablar con la madre y con la maestra. Me dio mucha alegría ver cómo el niño pudo superar los obstáculos y pasar a primer grado”, compartió.

Los mentores de la organización son profesionales con título universitario y experiencia previa, que realizan entrenamientos especiales al incorporarse a la organización.

Sistema de crianza en cifras

En la actualidad, alrededor de 30,000 niños se encuentran en el sistema de crianza, en el condado de Los Angeles.

Alrededor de 1,400 niños que viven en hogares de crianza en Los Ángeles, están esperando a ser adoptados.

que viven en hogares de crianza en Los Ángeles, El 29% de los niños californianos que viven bajo condiciones de pobreza, son del condado de Los Ángeles.

son del condado de Los Ángeles. Víctimas de abuso infantil tienen un 42% más de probabilidades de ser abusadas y abandonadas nuevamente.

Casi la mitad de todos los niños en el sistema de crianza tiene desafíos de aprendizaje .

. Sólo el 58% de los jóvenes en el sistema de crianza logra graduarse de la escuela preparatoria y sólo el 3% se gradúa en la universidad.

de la escuela preparatoria y sólo el 3% se gradúa en la universidad. La mitad de todos los jóvenes que llegan a la mayoría de edad en el sistema de crianza termina viviendo en las calles o en prisión.

Alrededor de 2,000 jóvenes de entre 18 y 21 años están inscriptos en el sistema de crianza extendido de Los Ángeles.

Las adolescentes en el sistema de crianza tienen 2.5 veces más probabilidades de quedar embarazadas al llegar a los 19 años.

están inscriptos en el sistema de crianza extendido de Los Ángeles. Las adolescentes en el sistema de crianza tienen al llegar a los 19 años. La mitad de los jóvenes que llegan a la mayoría de edad en el sistema de crianza son padres , comparado con el 19% de sus pares que no crecieron en dicho sistema.

, comparado con el 19% de sus pares que no crecieron en dicho sistema. El 75% de las jóvenes en sistema de crianza reportó por lo menos un embarazo al llegar a los 21 años, comparado con sólo un tercio de jóvenes que no crecieron en dicho sistema.

al llegar a los 21 años, comparado con sólo un tercio de jóvenes que no crecieron en dicho sistema. El 87% de los jóvenes en el sistema juvenil de justicia tiene desafíos de aprendizaje.

Al llegar al grado 11, sólo un 20% de los estudiantes en sistemas de crianza es competente en Inglés y sólo el 5% es competente en matemática.

Al llegar al grado 11, sólo un 20% de los estudiantes en sistemas de crianza es competente en Inglés y sólo el 5% es competente en matemática. El 75% de los estudiantes en el sistema de crianza se desempeña por debajo del nivel de su grado.

Al llegar al tercer grado, un 80% de los niños del sistema de crianza debe repetir un grado.

Fuentes:

Kids Alliance: https://kids-alliance.org

CASA (Court Appointed Special Advocates) https://casala.org/