El pronóstico de Claudio Suárez sobre el futuro de Edson Álvarez en Europa

La leyenda del Tri y hoy comentarista señala dos temas de la Liga MX que no le gustan nada

Los Ángeles.- Claudio Suárez “vivió” dentro de la liga mexicana de fútbol, desde 1988 que surgió de la cantera de Pumas, hasta 2005 con la playera de Tigres, antes de unirse a la MLS para cerrar su legendaria carrera con algunas temporadas en Chivas USA.

El “Emperador”, en su quinto año como analista de FOX Deportes, ahora en los partidos de Xolos, Monterrey y Santos Laguna, cree que la Liga MX es una de las más competitivas del mundo por las fuertes inversiones de varios clubes, pero de todos modos señala dos aspectos que le gustaría fueran distintos.

“El tema del descenso no me gusta porque le quita emoción y un poco de competitividad en los equipos de media tabla para abajo y se reflejó el torneo pasado”, dice Suárez sobre la posibilidad de que los equipos conserven la categoría al hacer un pago económico, como fue el caso del Veracruz.

“Yo quitaría eso, y también reducir la cantidad de extranjeros. Traen a muchos que no tienen la calidad para jugar en México, apostaría más en los jóvenes”, agrega el hombre que defendió los colores de la selección mexicana 177 veces, por mucho tiempo un récord mundial.

“Como hay demasiados extranjeros, se pierden muchos jóvenes y también se va perdiendo un poco la identidad de la gente con sus equipos. Como aficionado, como que no te sientes identificado. Lo he visto, como en Atlas, que se caracterizaba por darles oportunidad a los jóvenes”, dice.

A pesar de eso, el exdefensor piensa que el circuito mexicano ha mejorado en general.

“Lo que pasaba anteriormente que me tocó en aquellas épocas, malas canchas, los vestidores, los jugadores no cobraban a tiempo… sigue pasando, pero en pocos equipos”, opina. “Yo veo que el fútbol mexicano, en cuestión de organización, ha mejorado enormemente desde mi época, hace 20 años, que eran terribles muchas cosas”.

De zaguero a zaguero

Recientemente, la Liga MX exportó a Europa al defensa Edson Álvarez, del América, firmado por el Ajax de Holanda. Claudio pronostica una carrera exitosa del versátil jugador de 21 años de edad, que por estar en el Ajax, si triunfa, puede aspirar a saltar a clubes incluso de mayor importancia internacional.

“Edson lo primero que tiene que hacer es adaptarse bien. Tiene buena altura, a lo mejor le falta un poco más de fuerza, pero yo creo que sí va a triunfar”, comenta el originario de Texcoco acerca del también nacido en el Estado de México, Álvarez. “Es diferente cuando llegas a empujones a un equipo donde el entrenador no está convencido, como le pasó a (Diego) Lainez en el Betis”.

Pero indica el comentarista de FOX: “Tiene que mejorar el tema físico porque allá hay más contacto y tienes que estar preparado. Tienes que jugar más rápido, el fútbol mexicano es más pausado. Lo debe de entender”.

Suárez fue en sus años de auge un central extraordinario que cumplió muy buenas etapas en clubes grandes de México como el Guadalajara, pero nunca se le abrió la oportunidad de emigrar al Viejo Continente.

“El tema de la tecnología ayuda mucho a ver cualquier partido del mundo, antes para ver alguno de otro país era más complicado, (necesitas) tener buen promotor. Siempre se menciona que yo pude haber ido a Europa y tuve una que otra oportunidad, pero no se dio”, revela el tres veces mundialista por México, quien recuerda una vez que fue a jugar a Rusia en un partido con un equipo Resto del Mundo (1997).

“Jugué los 90 minutos, estábamos platicando con Lothar Matthäus de ese tema. Ganamos 2-0, les dimos un ‘toque’ a la selección de Rusia y muchos compañeros se sorprendían de que yo no jugaba en Europa, pero nunca se dio la oportunidad”, explica Claudio, a quien Matthäus le dijo recientemente que si jugara en esta época bien podría ser central del Bayern de Múnich.

MLS ayer y hoy

En cuanto a la MLS, Claudio Suárez recuerda que cuando llegó a Chivas USA en 2006 eran solo 12 equipos (hoy son 24 y otros tres que vienen en camino).

“Lo veía un poco limitado, incluso con compañeros que apenas venían de colegio, pero poco a poco empezaron a llegar más jugadores de calidad”, relata Suárez. “A mí todavía me tocó jugar en estadios de universidades, la de Salt Lake no se me olvida, era como una alfombra, muy dura”.

Dicho lo anterior, cree que el futuro de la MLS será brillante.

“Creo que va a competir con las mejores del mundo por la infraestructura que tienen. Y cada vez hay mayor interés de jugadores de todo el mundo de venir”, opina.

Por último, Claudio cree que en estos años que lleva como comentarista ha mejorado.

“He aprendido a saber entrar para hacer los comentarios”, destaca el “Emperador”, quien ha sido parte de la cobertura de tres finales de la Champions League para FOX Deportes.