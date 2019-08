Angélica Rivera, La Gaviota, reaparece en Instagram por su cumpleaños 50

View this post on Instagram

Eres lo más grande que tenemos… somos tan afortunadas de tenerte como nuestra mamá y como una mujer ejemplar. Las 3 somos lo que somos por ti… y yo te quiero agradecer tú fuerza, tú amor, por ser mi mejor amiga, mi otra mitad y mi confidente. Es un cumpleaños muy especial y único, porque empiezas una nueva etapa volando como solo tú lo sabes hacer mamá con esas alas enormes que tienes. TE AMO y deseo que en esta nueva vuelta al sol, seas eternamente feliz porque no te mereces menos… FELIZ CUMPLE MAMÁ SIGUE BRILLANDO SOLO COMO TÚ LO SABES HACER… TAN ÚNICA TAN TÚ… TAN ANGIE😍❤️