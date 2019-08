Kevin Spacey regresa a la vida pública… ¡recitando un poema!

Kevin Spacey está involucrado en varios escándalos de acoso sexual

Kevin Spacey reapareció en el Museo Nacional Romano, en Italia, para declamar el poema The Boxer, del escritor italiano Gabriel Tinti, luego de estar alejado de los reflectores a consecuencia de las acusaciones en su contra por acoso sexual.

Spacey agradeció el acto, pero recalcó que el poema no fue escrita para él; la obra trata sobre un luchador sangrando a ras de lona, abandonado, a pesar de sus momentos de gloria.

“Me utilizaron para su entretenimiento, se alimentaron con cosas de mala calidad. La vida terminó en un momento”, exclamó Spacey y continuó: “Sé que este es el momento en el que me tengo que ir, es mi trabajo, al principio me gustaba, no podía parar, era mi vida… ahora no más, estoy exhausto”, declamó el ganador del premio Oscar.

Es la primera presentación en público del histrión de 60 años, quien está involucrado en investigaciones por acoso sexual en Estados Unidos e Inglaterra. El pasado 17 de julio Kevin quedó absuelto de la acusación que se realizaba en Nantucket, Massachusetts, por agresión sexual, ante la falta de disponibilidad del testigo.

Sin embargo, Spacey está lejos de terminar con sus problemas legales, ya que más de 30 hombres, incluido el actor Anthony Rapp, se encuentran entre sus presuntas víctimas.

