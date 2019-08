Lolita Cortés reveló cómo encontró al amor de su vida: ¡su hermanastro!

Lolita Cortés asegura que su hermanastro y expareja ha sido siempre un gran padre con los dos hijos que procrearon

Lolita Cortés contó fue cómo fue que su hermanastro se convirtió en el amor de su vida, con quien además tuvo dos hijos, Mariano y Dariana.

La cantante relató en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que su enamoramiento comenzó cuando sus padres se separaron mientras ésta apenas era una niña.

Se me está pasando el día y nos les he dicho que hoy estaré en @12_Princesas , Teatro Xola. 8:30 .

Allá nos vemos!! pic.twitter.com/WJGj3tYuub — Lola Cortés (@lolacortesreal) July 25, 2019

El padre de Dolores Vanessa Cortés Jiménez comenzó una relación con la actriz de telenovelas Alma Muriel, quien ya tenía un hijo, Sergio Romo.

“A los 20 años me fui de gira con Qué Plantón y me encuentro a mi hermano en Monterrey, que era mi hermanastro. Entonces yo lo vuelvo a ver… de niña que me fascinaba, de grande me enloquecía”, señaló la también actriz.

La que fuera juez de La Academia por varias temporadas aseguró que no imaginaba que tras reencontrarse con Sergio, él se regresaría a la Ciudad de México con ella.

“Te voy a ser honesta, dije: ‘En siete días yo me voy a portar súper mal‘, y me porté súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo”, señaló Cortés en el programa El minuto que cambió mi destino.

Hermana de Lolita Cortés casi pierde la vista tras agresiones de exparejas de su novio (video)