Este millonario de California huyó a México tras ser acusado de matar a su esposa. Policía reveló detalles sobre su captura

El millonario fue capturado tras años de búsqueda gracias a miles de pistas recibidas por un podcast y una página web con información detallada sobre el sospechoso

Detalles sobre la captura de Peter Chadwick, fueron revelados esta mañana durante una conferencia de prensa (video más adelante) ofrecida por la Policía de Newport Beach (NBPD) y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange.

El millonario Peter Chadwick, uno de los quince fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses, fue capturado en Pueblo, México, y traído este lunes a California para responder por la misteriosa muerte de su esposa en 2012.

Agentes de US Marshals arribaron hoy al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) con Chadwick, de 55 años, quién desapareció en enero de 2015 mientras esperaba el juicio por la muerte de su esposa Quee Chadwick.

Un podcast y una página web con imágenes de este crimen publicada por el NBPD hizo que miles de personas enviarán pistas sobre el paradero de Chadwick, quien finalmente fue puesto al descubierto por una persona que ofreció información sobre su paradero en una ciudad de México. El jefe del NBPD, John Lewis, aseguró que Chadwick permaneció en México desde su desaparición y nunca residió permanentemente en una ciudad.

Inicialmente Chadwick usó su dinero para permanecer en hoteles de lujo, pero más adelante tuvo que contentarse con moteles y residencias de bajo nivel ya que no podía presentar su identificación y pasaporte válido. Chaswick tuvo acceso a identificaciones falsas y usó diversos alias para no ser identificado como Paul Cook, Paul Creig and John Franklin.

Las acusaciones se remontan al 10 de octubre de 2012 cuando Chadwick, un millonario de la ciudad de Newport Beach, supuestamente estranguló en su casa a su cónyuge de 21 años y luego arrojó el cuerpo en un contenedor de basura en la ciudad de San Diego.

Los investigadores sopesan que la pareja discutió por dinero y un posible divorcio.

Accused killer Peter Chadwick captured after years-long international manhunt. https://t.co/aJMeLIYX6R pic.twitter.com/GSaUZDlhov — US Breaking News (@breakingnewsma) August 6, 2019

Las autoridades se dieron cuenta de la desaparición de la mujer cuando no se presentó a la escuela a recoger a sus hijos, tras lo cual acudieron a la casa del millonario y la encontraron vacía y con evidencias de sangre en el baño de la habitación matrimonial.

Al día siguiente Chadwick, quién hizo su fortuna en bienes raíces, llamó a las autoridades desde la frontera de San Diego y México aseguró que a su esposa la había secuestrado un trabajador que hacía reparaciones en la vivienda.

Obejetos de valor como el anillo de bodas de la mujer y su celular, fueron hallados dentro de la casa sin haber sido tomados por el supuesto secuestrador, lo cual levantó sospechas por parte de los detectives.

El cuerpo de la mujer no fue descubierto sino ocho días después de su muerte en un bote de basura, envuelta en un edredón de su propia cama, en un área remota de San Diego. Chadwick fue arrestado y acusado de asesinato.

El sospechoso obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 1,5 millones de dólares y fue obligado a entregar su pasaporte, no obstante logró evadir las autoridades.

El millonario, que se había declarado no culpable, no se presentó a una audiencia en 2015 y las investigaciones determinaron que el fugitivo retiró grandes sumas de dinero del banco antes de huir, tras lo cual se estableció una recompensa de 100.000 dólares por información que llevara a su captura.

Con información de EFE

