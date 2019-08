La escasez de EpiPen continúa, pero hay nuevas opciones económicas disponibles

Mientras los padres se apuran a encontrar autoinyectores para niños con alergias graves que van a ir a un campamento de verano, o que pronto regresarán a la escuela, sigue habiendo escasez del producto más conocido, el EpiPen. Eso también sucede con el EpiPen genérico, fabricado por la misma compañía, Mylan. Pero ha habido dos cambios recientes que pueden ayudar a los compradores a encontrar otras opciones, que podrían ser más económicas.

La semana pasada, el fabricante de medicamentos Novartis anunció el lanzamiento de Symjepi, un nuevo tipo de inyector de epinefrina. Poco después, Walgreens dijo que ahora distribuye la línea completa de un autoinyector de epinefrina diferente, llamado Auvi-Q, sin costo alguno para los consumidores que tienen un seguro comercial. Y el fabricante de ese inyector, Kaelo, dijo que enviaría el producto a otros consumidores que no están cerca de un Walgreens, también sin costo.

Los desarrollos son buenas noticias para los consumidores. Esto se debe a que los problemas generalizados de fabricación siguen afectando a las versiones genéricas y de marca del EpiPen, lo que provoca una escasez continua en las farmacias de los Estados Unidos, según Nathan Arnold, portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los anuncios de la semana pasada significan que los consumidores contarán con otras buenas opciones al comprar un inyector de epinefrina.

Todavía es difícil encontrar las EpiPen

Angela Jamieson, residente de Arlington, Virginia, que necesita llevar un EpiPen en caso de que una abeja la pique, dijo que a principios de este año “era casi imposible” encontrar una farmacia que pudiera surtir su receta para un EpiPen genérico.

Lauren Kashtan, portavoz de Mylan, dice que su proveedor “continúa experimentando desafíos en cuanto a la fabricación” que podrían limitar el suministro de sus productos de marca y genéricos durante el verano.

El problema llegó a un punto tan crítico que en agosto pasado Mylan y Pfizer, junto con la FDA, anunciaron que los consumidores podrían conservar algunos productos 4 meses después de la fecha de vencimiento indicada en el inyector. (Consulta el nuevo calendario). La FDA dice que sus datos muestran que los EpiPens genéricos y de marca permanecen estables durante 4 meses después de la fecha de vencimiento.

Costco, CVS, Healthwarehouse.com y Walgreens confirmaron a Consumer Reports que las órdenes de EpiPens y su versión genérica todavía están en espera o hay escasez de los mismos.

Como resultado, el portavoz de CVS, Michael DeAngelis, dice que sus farmacias han realizado órdenes para que otros productos de epinefrina refuercen su inventario.

Y Vic Curtis, vicepresidente de farmacia de Costco, dice que si bien aún se cuenta con existencias de EpiPens genéricos, la cadena ya no puede surtir EpiPens de marca. Por lo tanto, dice que los consumidores deberían surtir sus recetas para estos productos con suficiente antelación.

Joseph Peters, CEO de HealthWarehouse.com, dice que el minorista en línea aún recibe algunos EpiPens y su versión genérica cada semana. Pero se despachan por orden de llegada, dice. Así que, comunícate con el servicio al cliente de HealthWarehouse (800-748-7001 o support@healthwarehouse.com) para confirmar que tengan existencias del producto antes de realizar tu pedido.

Aquí incluimos una revisión detallada de las opciones y ofertas que puedes encontrar para ti o tu familia cuando necesites que te surtan un autoinyector de epinefrina.

EpiPen: de marca y genérico

El EpiPen libera el medicamento epinefrina durante una reacción alérgica que ponga en peligro la vida. Para usar uno, una persona lo coloca a un lado de su muslo y aprieta un botón, disparando una jeringa que inyecta automáticamente el medicamento.

Precio minorista (sin seguro): EpiPen (0.3 mg), alrededor de $650; EpiPen genérico (0.15 mg), alrededor de $350.

Descuentos y cupones: para los EpiPens de marca, Mylan ofrece un programa de acceso y ahorro, que cubre hasta $300 de los costos de desembolso directo de un paciente por hasta 3 paquetes de dos inyectores por cupón. Sin embargo, el programa está disponible solo para personas con seguro comercial, no para aquellos que disponen de seguro de salud financiado por el gobierno, incluida la Parte D de Medicare, Medicaid o cobertura a través de Asuntos Militares y de Veteranos. Pueden aplicar otras restricciones.

Para el EpiPen genérico de Mylan, la compañía ofrece una tarjeta de ahorro de $25 a las personas que tienen seguro comercial. Aplican restricciones similares.

Si no tienes un seguro comercial o si pagas totalmente de tu bolsillo, consulta GoodRx, un sitio web que ofrece cupones de descuento para medicamentos que puedes usar en algunas farmacias. Pudimos encontrar un paquete con dos inyectores genéricos EpiPen por $123 en Walmart y $125 en Rite Aid. El precio puede variar según el lugar donde vivas.

Y si no tienes seguro o tu cobertura de medicamentos a través de un plan comercial es muy limitada, y tu ingreso anual es inferior a $104,000, Mylan ofrece un programa de asistencia al paciente [PDF]. Necesitarás la ayuda de tu médico recetante para completar el formulario y contar con documentos fiscales para demostrar tus ingresos. Aviso: después de haber enviado toda la documentación requerida, este proceso puede llevar varios días, o posiblemente más tiempo.

Disponibilidad: si no te es posible encontrar un EpiPen o su genérico cerca de donde vives, intenta llamar a la línea directa para el consumidor de Mylan (800-796-9526, de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m., hora del este). Eso es lo que Jamison, en Virginia, dijo que hizo. El representante de la compañía pudo localizar un EpiPen genérico en otra farmacia cercana.

Auvi-Q

El Auvi-Q, fabricado por Kaleo, es similar al EpiPen, en cuanto que es un autoinyector que se activa presionando un botón. Pero tiene algunas diferencias. En particular, tiene instrucciones detalladas de voz para ayudar a una persona con el proceso de inyección, dice Michael Frei, un portavoz de Walgreens.

Ten en cuenta que a menos que obtengas la aprobación de un médico, tu farmacéutico no podrá sustituirlo por el EpiPen. Para facilitar que surtan tu receta, pide a tu médico que escriba en la receta un “inyector de epinefrina” y que no especifique una marca.

Precio minorista (sin seguro): cerca de $4,900.

Descuentos y cupones: a pesar del altísimo precio minorista, Caryn Durham, portavoz de Kaleo, dice que el enfoque de la compañía está en lo que paga el paciente. Por lo tanto, la compañía se ha asociado con Walgreens para ofrecer Auvi-Q sin costo a las personas con seguro comercial, incluso para aquellos con un plan de seguro con deducible alto. Sin embargo, las personas con la Parte D de Medicare o cualquier otro seguro del gobierno no califican.

Si tienes un seguro comercial, pero no puedes ir a Walgreens, Kaleo te enviará el autoinyector de forma gratuita. Completa el formulario de Kaleo [PDF] con la ayuda de tu médico. Aviso: este proceso puede llevar varios días.

Si no tienes seguro y tus ingresos anuales son inferiores a $100,000, también puedes obtener Auvi-Q sin costo a través del programa de asistencia al paciente [PDF] de la compañía, dice Durham.

Disponibilidad: Walgreens dice que todas sus tiendas ahora cuentan con todas las dosis de Auvi-Q, incluida la dosis de 0.1 mg para bebés y niños pequeños.

Producto genérico Adrenaclick

Este es otro autoinyector de epinefrina similar a EpiPen, aunque para usarlo debes quitar dos tapas en lugar de una.

Precio minorista (sin seguro): cerca de $270.

Descuentos y programas: para aquellos que pagan el precio completo, CVS y Target venden Adrenaclick genérico por $109, sin necesidad de cupón. El fabricante del producto genérico Adrenaclick, Impax Laboratories, ofrece a las personas con seguro comercial un cupón de descuento de $25 en el copago [PDF] que se puede usar en cualquier farmacia. Ese mismo cupón de $25 también lo pueden usar las personas que no tienen seguro o que pagan el precio total en efectivo. Las personas que tienen cobertura de los planes de la Parte D de Medicare, planes de VA u otro seguro del gobierno no califican para el descuento.

Disponibilidad: la preocupación por la actual escasez de otros inyectores de epinefrina llevó a la FDA y a los Laboratorios Impax en octubre pasado a extender la fecha de vencimiento de ciertos lotes del producto por dos meses. Consulta la lista de la FDA para ver si el tuyo está entre ellos.

CVS tiene disponibilidad del producto genérico Adrenaclick, dice DeAngelis. Curtis de Costco dice que si la farmacia no cuenta con este producto genérico, puede pedirlo para que se pueda surtir en uno o dos días.

Symjepi

Symjepi no se considera un autoinyector como el EpiPen u otros en esta lista. Al contrario, los usuarios se inyectan manualmente. Es importante saber esa distinción no solo cuando usas el dispositivo, sino también cuando te dan una receta. Esto se debe a que si tu médico te extiende una receta para un autoinyector, tu farmacéutico no podrá sustituirlo con este producto sin consultar primero con tu médico. Así que, para que te puedan surtir la receta con mayor flexibilidad, pídele a tu médico una receta que indique “inyector de epinefrina” y que no especifique una marca, dice Allison Schneider, portavoz de Novartis, el fabricante del medicamento.

Precio minorista (sin seguro): cerca de $250.

Descuentos y cupones: Novartis ofrece un Programa de ahorros para Symjepi, que permite a las personas con seguro comercial pagar un copago tan bajo que podría llegar a $0 por reclamaciones de hasta $300 por mes y un máximo de $1,000 por año. Las personas con la Parte D de Medicare, Medicaid, seguro a través de VA o cualquier otro programa gubernamental no pueden participar.

Las personas sin seguro pueden recibir un cupón de Novartis con un descuento de $100.

Disponibilidad: actualmente, Symjepi se puede obtener fácilmente en farmacias estadounidenses, dice Schneider. Pero algunos de los principales minoristas, incluidos Costco y Walgreens, dicen que por lo general no lo mantienen en sus inventarios, por lo que tendrás que llamar con anticipación si deseas comprarlo.

Consejos para la compra, almacenamiento y uso

Solicita una receta sin el nombre de una marca. Dado que el inventario de EpiPens y otros inyectores de epinefrina es muy irregular, agiliza este proceso pidiéndole a tu proveedor de atención médica una receta que no especifique el nombre de una marca.

Llama a varios lugares antes de comprar. Las farmacias minoristas recalcaron a CR que los inventarios de las tiendas varían, así que llama con anticipación para asegurarte de que tengan el inyector de epinefrina que deseas.

Solicita ofertas y descuentos. Todos los productos que destacamos tienen cupones de los fabricantes u otras ofertas que pueden reducir tus costos si tienes un seguro comercial o si no usas un seguro y pagas el total de la factura en efectivo. Y siempre es una buena idea preguntar por el precio más bajo posible de cualquier medicamento, ya que así el farmacéutico querrá asegurarse de que obtengas los cupones o descuentos disponibles.

Almacena tu inyector adecuadamente. Mantener el inyector a temperatura ambiente o más fría asegurará que tenga la mayor duración de conservación posible. Cuando guardes el dispositivo en casa, mantenlo en un lugar seco y oscuro. Si necesitas que tu hijo tenga un dispositivo en la escuela, pide a enfermería que lo guarde. Muchas escuelas cuentan con áreas especiales de almacenamiento de medicamentos para garantizar su eficacia.

No uses el medicamento si su color ha cambiado. La FDA dice que, de ser necesario, está bien usar EpiPens y el producto genérico Adrenaclick después de que expiró su fecha de caducidad. Pero hazlo solo si el líquido sigue transparente. Si el líquido de epinefrina está turbio, rosado o de color café (en lugar de incoloro), o contiene partículas, puede significar que el producto se ha descompuesto y no es seguro.

Nota del editor: este artículo, que se publicó originalmente el 16 de julio, se actualizó para aclarar que en agosto pasado la FDA extendió la fecha de vencimiento de algunos EpiPens de marca y genéricos.

