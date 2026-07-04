Dónde ver los fuegos artificiales y espectáculos de drones este 4 de julio en California

El 4 de julio se celebrará a lo grande en California. Con motivo del aniversario 250 de EE.UU., decenas de ciudades del sur del estado preparan una agenda repleta de fuegos artificiales, espectáculos de drones, conciertos, desfiles, festivales gastronómicos y actividades familiares para conmemorar el Día de la Independencia.

De acuerdo con calendarios oficiales de ciudades y parques recreativos consultados para esta guía, los eventos se desarrollarán en los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura y Riverside, con opciones tanto gratuitas como de acceso con boleto o registro previo.

Si planeas salir este fin de semana, conviene llegar con anticipación, ya que varios eventos tendrán cierres viales, estacionamiento limitado y controles de acceso.

Los mejores lugares para ver fuegos artificiales

Entre los eventos más esperados destaca el espectáculo sobre la costa de Marina del Rey, donde los fuegos artificiales comenzarán a las 9:00 p.m. y podrán observarse desde Burton Chace Park, Dockweiler Beach, Fisherman’s Village, Venice Pier y otros puntos cercanos.

En el Dodger Stadium, los Los Angeles Dodgers recibirán a los San Diego Padres y, al finalizar el encuentro, ofrecerán uno de los tradicionales espectáculos pirotécnicos del país.

Quienes prefieran una alternativa más amigable con el medio ambiente podrán asistir al Grand Park, en el centro de Los Ángeles, donde habrá un show de drones acompañado de música, arte y actividades culturales con entrada gratuita.

Otra opción será Burbank, que presentará un espectáculo de luces con drones visible desde las colinas cercanas al Starlight Bowl, mientras que Arcadia también apostará por esta tecnología con una exhibición aérea en Santa Anita Park, como parte de las actividades por el aniversario 250 de EE.UU.

Orange County, Ventura y Riverside también celebran en grande

En Huntington Beach, considerada una de las sedes más emblemáticas del 4 de julio en la Costa Oeste, las celebraciones incluirán un desfile matutino y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el océano a las 9:00 p.m.

En Anaheim, Santa Ana, La Habra, Mission Viejo y Tustin también habrá festivales comunitarios, música en vivo, actividades infantiles y espectáculos nocturnos.

Por su parte, el Condado de Ventura ofrecerá eventos en Ventura, Oxnard y Camarillo, mientras que en Riverside ciudades como Corona, Eastvale, Moreno Valley, Jurupa Valley, Lake Elsinore y Beaumont organizarán celebraciones con conciertos, zonas de comida y exhibiciones pirotécnicas.

Recomendaciones para asistir a los eventos

Las autoridades locales recomiendan utilizar transporte público cuando sea posible, llegar con varias horas de anticipación y consultar los sitios oficiales de cada ciudad para conocer restricciones de acceso, cierres de calles y requisitos de registro, ya que algunos eventos exigirán boletos gratuitos o pulseras de ingreso.

Asimismo, varias municipalidades recordaron que el uso de fuegos artificiales ilegales continúa prohibido en numerosas zonas del estado debido al riesgo de incendios durante la temporada de verano.

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